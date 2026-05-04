Chính thức mở cổng đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 04/05/2026 08:45

(PLO)- Hệ thống đăng ký thi và xét tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, mở từ 8 giờ ngày 4-5 đến hết 17 giờ ngày 10-5.

Phụ huynh, học sinh truy cập vào Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến bằng một trong hai cách:

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cách 1: Truy cập trực tiếp vào địa chỉ:https://tuyensinh.ptnk.edu.vn từ 8 giờ ngày 4-5 đến trước 17 giờ ngày 10-5.

Cách 2: Truy cập vào website Trường Phổ thông Năng khiếu tại địa chỉ https://ptnk.edu.vn sau đó nhấn vào biểu tượng đăng ký tuyển sinh lớp 10 ở góc trên bên phải màn hình (nếu sử dụng máy vi tính, laptop) hoặc ở ngay giữa màn hình (nếu sử dụng điện thoại).

Sau khi truy cập, phụ huynh, học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng tài khoản Google Account cá nhân (Gmail) đã có sẵn để thực hiện đăng nhập vào hệ thống (nếu thực hiện cách này thì không cần phải đăng ký).

Cách 2: Nhấn vào mục “Đăng ký” để tạo tài khoản mới bằng email cá nhân; sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi một đường dẫn (link) vào email đã đăng ký để xác minh. Sau khi xác minh đăng ký thành công, phụ huynh, học sinh có thể dùng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.

Thí sinh và phụ huynh cũng có thể đến trực tiếp tại Trường Phổ thông Năng khiếu - cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM) để được thầy, cô phụ trách tuyển sinh lớp 10 hướng dẫn thao tác trên hệ thống từ ngày 4-5 đến 10-5 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email đã nhập tại Cổng đăng ký trong vòng 48 giờ. Trong trường hợp không nhận được email xác nhận, phụ huynh và học sinh kiểm tra hộp thư rác (spam) hoặc khả năng nhận email mới của hộp thư đến.

Thí sinh cần đóng các khoản chi phí theo mức thu dưới đây để phục vụ công tác tổ chức thi và xét tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu. Cụ thể, chi phí tổ chức thi: 150.000 đồng/môn thi; chi phí đăng ký nguyện vọng: 50.000 đồng/mỗi nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh thanh toán qua hệ thống đăng ký trực tuyến của nhà trường tại cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo đường link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/, lưu ý không thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào khác.

Các trường hợp không đóng phí khi kết thúc ngày cuối cùng của hạn đăng ký được xem như không đăng ký thi tuyển.

Về giấy báo thi, từ ngày 20-5 đến ngày 22-5, thí sinh đăng nhập vào tài khoản đã dùng để đăng ký thi và xét tuyển để in “Giấy báo thi” và xem số báo danh, địa điểm thi, phòng thi…

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 595 học sinh lớp 10 tại hai cơ sở.

Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không bán trú) gồm 7 lớp chuyên: Toán (1 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (1 lớp) và ngữ văn (1 lớp). Tổng chỉ tiêu: 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày, có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp). Tổng chỉ tiêu: 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi môn không chuyên (toán, ngữ văn và tiếng Anh) và một bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên.

Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 và 1 môn thuộc nhóm 2 (không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm), cụ thể: Nhóm 1: Toán - ngữ văn; Nhóm 2: Tiếng Anh - vật lý - hóa học - sinh học - tin học.

Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Bài thi môn chuyên là tự luận.

Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.