Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề thi minh hoạ vào lớp 10 24/03/2026 15:13

(PLO)- Chiều 24-3, Trường Phổ thông Năng khiếu công bố cấu trúc, đề thi minh hoạ có kèm đáp án ở tất cả các môn cho kỳ thi vào lớp 10.

Đề thi minh hoạ và đáp án các môn thi lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM như sau:

Đề thi và đáp án môn Văn không chuyên

Đề thi và đáp án môn Toán không chuyên

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh không chuyên

Đề thi và đáp án môn Văn chuyên

Đề thi và đáp án môn Toán chuyên

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh chuyên

Đề thi và đáp án môn Vật lý

Đề thi và đáp án môn hoá học

Đề thi và đáp án môn Sinh học

Đề thi và đáp án môn Tin học

Năm học 2026 - 2027, Trường tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức Khá trở lên.

Chỉ tiêu lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được phân bổ như sau:

- Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 02 buổi/ngày không có bán trú) gồm 07 lớp chuyên: Toán (01 lớp), Tin học (01 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (01 lớp), Sinh học (01 lớp), Tiếng Anh (01 lớp) và Ngữ văn (01 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

- Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 02 buổi/ngày có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (02 lớp), Tin học (01 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (01 lớp), Sinh học (01 lớp), Tiếng Anh (02 lớp) và Ngữ văn (02 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh sẽ tham dự kỳ thi vào 2 ngày 23 và 24-5.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 04 bài thi, trong đó, 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 môn chuyên.

Trường hợp đăng ký 02 môn, thí sinh cần phải chọn 01 môn thuộc Nhóm 1 và 01 môn thuộc Nhóm 2 (thí sinh không được đăng ký 02 môn chuyên thuộc cùng một nhóm), cụ thể: Nhóm 1: Toán - Ngữ văn; Nhóm 2: Tiếng Anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin học.

Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Bài thi môn chuyên là tự luận. Riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.