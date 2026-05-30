Cách xử lý nếu thí sinh đi trễ, bị bệnh, ký nhầm giấy thi... tại kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM 30/05/2026 10:56

(PLO)- Trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM, thí sinh có mặt tại điểm thi chậm quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh ở kỳ thi lớp 10.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT TP.HCM kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi. Ảnh: VT

Thí sinh đến điểm thi muộn

Thí sinh có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, thư ký lập biên bản báo cáo trưởng điểm. Giám thị dẫn thí sinh lên phòng thi dự phòng và cho làm bài theo thời gian còn lại không được cộng thêm giờ, nộp bài cùng với phòng thi theo phiếu báo dự thi.

Thí sinh bị bệnh trong khi thi

Trường hợp thí sinh bị bệnh nhẹ có thể chăm sóc tại phòng y tế của điểm thi, trưởng điểm thi phải xin ý kiến trưởng ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tuỳ vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn.

Trường hợp phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài cán bộ y tế còn phải có giám sát và công an đi cùng.

Cả hai trường hợp trên, thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

Lịch thi chi tiết vào lớp 10 tại TP.HCM

Xử lý sai sót trên bài thi

Khi giám thị lỡ ký nhầm trong giấy làm bài của thí sinh thì không được thay đổi giấy làm bài nếu phát hiện sau thời gian tính giờ làm bài. Giám thị ghi nhận vào biên bản bất thường và bìa bọc bài thi theo hướng dẫn mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Giám thị đánh sai số thứ tự bài thi báo cáo trưởng điểm thi ghi nhận trong trang 3 bìa bọc bài thi (dưới ba bài thi), nếu sai sót từ ba bài thi trở lên thì lập biên bản bất thường (ghi nhận ở bìa bọc bài thi), cho sắp xếp và đánh lại đúng số thứ tự.

Ảnh hưởng thời tiết

Trong quá trình thi nếu bị ảnh hưởng bởi thời tiết, giám thị cần báo cho giám sát phòng thi thông báo gấp cho trường điểm thi. Trường hợp cấp bách, giám thị có thể cho thí sinh dừng thi, gấp bài thi lại, chuyển chỗ xong, chờ trưởng điểm thi có ý kiến mới cho thí sinh làm bài lại đồng loạt và cộng thêm giờ làm bài.

Nếu thí sinh muốn đổi giấy, giám thị phải kiểm tra cụ thể. Tất cả những tờ giấy cũ đổi, giấy thừa, viết hỏng đều không được xé, cắt xén mà để riêng ra một chỗ. Giám thị không thu phần làm bài trên giấy nháp kẹp vào giấy thi.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý giám thị tuyệt đối không được tự ý xử lý các tình huống hoặc sự cố bất thường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Giám thị phải báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi (thông qua giám sát phòng thi) để được xử lý.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Sáng 31-5, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi lớp 10.

Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc Văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6.

Kỳ thi năm nay có hơn 151.000 thí sinh dự thi. Chỉ tiêu vào lớp 10 là 118.000, tỉ lệ đậu công lập khoảng 78%.