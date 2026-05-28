Ký tuyên bố chung phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam 28/05/2026 16:43

(PLO)- Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ là nền tảng quan trọng để đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ sáng kiến vì sự phát triển bền vững, đào tạo công dân toàn cầu.

Ngày 28-5, Bộ GD&ĐT phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ” với sự có mặt của gần 120 đại biểu trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ GD&ĐT, Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục Pháp ngữ trong khu vực.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Cộng hòa Pháp, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Vương quốc Campuchia, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho biết Việt Nam đang thực hiện cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực số, khoa học cũng như khả năng hợp tác quốc tế của thế hệ trẻ. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tăng cường giáo dục đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, hợp tác giáo dục Pháp ngữ được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức Pháp ngữ, đặc biệt là với Pháp - đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục Pháp ngữ gắn kết, hiện đại và bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quân cho rằng diễn đàn là nền tảng quan trọng để đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ sáng kiến. Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều chủ đề như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, tài nguyên sư phạm số, giáo dục vì sự phát triển bền vững và đào tạo công dân toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á với 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng “LabelFrancEducation” - mạng lưới hàng đầu của giáo dục song ngữ tiếng Pháp trên thế giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã ký tuyên bố chung khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.