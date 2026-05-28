Ký tuyên bố chung phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 28-5, Bộ GD&ĐT phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ” với sự có mặt của gần 120 đại biểu trong nước và quốc tế.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ GD&ĐT, Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục Pháp ngữ trong khu vực.
Tham dự diễn đàn có Đại sứ Cộng hòa Pháp, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Vương quốc Campuchia, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho biết Việt Nam đang thực hiện cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực số, khoa học cũng như khả năng hợp tác quốc tế của thế hệ trẻ. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tăng cường giáo dục đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh đó, hợp tác giáo dục Pháp ngữ được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức Pháp ngữ, đặc biệt là với Pháp - đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục Pháp ngữ gắn kết, hiện đại và bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Lê Quân cho rằng diễn đàn là nền tảng quan trọng để đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ sáng kiến. Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều chủ đề như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, tài nguyên sư phạm số, giáo dục vì sự phát triển bền vững và đào tạo công dân toàn cầu.
Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á với 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng “LabelFrancEducation” - mạng lưới hàng đầu của giáo dục song ngữ tiếng Pháp trên thế giới.
Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã ký tuyên bố chung khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.
Trung tâm ICISE từng đón 19 giáo sư đoạt giải Nobel
Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh sự kiện được long trọng tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE).
Đây không đơn thuần là một địa điểm tổ chức sự kiện, mà là một biểu tượng sống động, một nhịp cầu hữu nghị kết nối giữa hai đất nước Việt Nam - Pháp, mang đậm dấu ấn và tâm huyết của Giáo sư Trần Thanh Vân - một người con mang quốc tịch Pháp của đất Việt, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp.
Chính nhờ sự kết nối bền bỉ, đầy khát vọng của Giáo sư, Trung tâm ICISE đã được hình thành và nhận được sự bảo trợ quý báu của Chính phủ Pháp từ những ngày đầu cho đến nay.
Kể từ năm 2013, không gian học thuật này đã trở thành điểm đến quen thuộc, “điểm hẹn gặp gỡ” của các nhà khoa học.
ICISE đã tổ chức hơn gần 250 Hội nghị với sự tham dự của hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 19 giáo sư đoạt giải Nobel.