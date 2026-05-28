Giám đốc và 16 nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long bị Công an TP.HCM bắt giam 28/05/2026 10:51

(PLO)- Vũ Hoàng Long, Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long được xác định có vai cầm đầu cùng với 16 thuộc cấp bị Công an TP.HCM bắt tạm giam sau khi thực hiện nhiều thủ đoạn đòi nợ kiểu "xã hội đen".

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 người về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khởi tố 17 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Đây là kết quả nằm trong đợt thực hiện "Cao điểm 45 ngày đêm" về tổng rà soát, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Hợp đồng mua bán nợ chỉ là "vỏ bọc"

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trước đó, Long từng điều hành một doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê nhưng phải giải thể khi loại hình kinh doanh này bị pháp luật cấm.

Ông Long được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Long chuyển sang mô hình mua bán nợ để tiếp tục hoạt động biến tướng.

Tại công ty, Long xây dựng bộ máy chặt chẽ gồm các "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Mọi dữ liệu và tiến độ đòi nợ đều được quản lý qua phần mềm nội bộ.

Cơ quan CSĐT xác định, các hợp đồng mua bán nợ của công ty này thực chất chỉ là giả cách để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê trái pháp luật.

Công ty không hề thanh toán tiền mua nợ cho chủ nợ mà thỏa thuận ăn chia từ 25% đến 55% trên tổng số tiền đòi được.

Công an xác định nhóm này đã huy động nhân viên đến tận nhà "con nợ" gây áp lực để buộc trả tiền. Ảnh: CA

Ngoài ra, người có nhu cầu đòi nợ còn phải đóng "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng và không được hoàn lại dù có đòi được nợ hay không.

Để gây áp lực, Long chỉ đạo các nhóm nhân viên sử dụng nhiều ô tô có dán logo công ty, cử từ hai đến năm người xăm trổ, mặc đồng phục đến tận nhà riêng, nơi làm việc của người nợ.

Tại đây, các nhóm này tụ tập đông người, lớn tiếng chửi bới, đeo bám sinh hoạt và theo dõi bị hại nhiều ngày liền nhằm khủng bố tinh thần, hạ uy tín để ép trả tiền.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỉ đồng và thu lợi bất chính khoảng 15 - 20 tỉ đồng.

Ngang nhiên quấy rối phòng khám để ép nợ

Điển hình là vụ việc xảy ra tại phòng khám đa khoa trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Do ông TQD có tranh chấp số tiền hơn năm tỉ đồng với một người tên HHL, nên cuối năm 2024, ông L đã ký hợp đồng "bán nợ" cho Công ty Song Long.

Vũ Hoàng Long sau đó chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến phòng khám của ông D. Các nhóm này dựng xe kín cửa, tự ý đi lại trong khu vực chuyên môn, lớn tiếng gây áp lực và ngăn cản người dân vào khám bệnh.

Công an thu giữ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động đòi nợ. Ảnh: CA

Thậm chí, nhóm này còn ép vợ chồng ông D phải ký biên bản xác nhận nợ hơn 5,17 tỉ đồng. Dù Công an địa phương đã nhiều lần mời làm việc và nhắc nhở, nhưng các thành viên công ty vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ nhà riêng của bị hại trong thời gian dài.

Một trường hợp khác là bà KTK tại phường Đông Hưng Thuận cũng bị nhóm của Long dùng thủ đoạn tương tự. Các thành viên công ty thường xuyên tụ tập tại kho hàng và nhà riêng của bà K, tuyên bố sẽ "đi đâu theo đó" khiến bị hại luôn sống trong sợ hãi, việc kinh doanh bị đình trệ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, Công an thu giữ nhiều ổ cứng máy tính, hồ sơ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều ô tô phục vụ việc đòi nợ.

Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân, gây mất an ninh trật tự. Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng vụ án và truy xét các cá nhân liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi có tranh chấp dân sự cần giải quyết thông qua tòa án, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án; tuyệt đối không thuê các tổ chức đòi nợ theo kiểu uy hiếp, cưỡng ép để tránh vi phạm pháp luật.