Công an Tây Ninh mạnh tay dẹp nạn hàng giả 'ẩn mình' trên mạng xã hội 27/05/2026 16:07

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp triệt phá nhiều đường dây làm giả phân bón, dầu gió quy mô lớn lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bóc gỡ, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng mạnh tay dẹp hàng giả, làm sạch thị trường, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Tang vật vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: CATN

Không còn hoạt động theo kiểu nhỏ lẻ, công khai như trước, các đối tượng hiện nay đã chuyển sang vận hành theo mô hình khép kín, tận dụng triệt để không gian mạng và các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ hàng giả.

Từ phân bón giả mạo thương hiệu lớn đến dầu gió giả phục vụ chăm sóc sức khỏe, nhiều đường dây đã được tổ chức bài bản, có sự phân công chặt chẽ, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Triệt phá liên tiếp các “công xưởng” hàng giả quy mô lớn

Mới đây nhất, ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can gồm Đỗ Hồng Phát (38 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP.HCM), Nguyễn Quốc Huy (32 tuổi, ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Thế (39 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

3 người tham gia chính vào đường dây sản xuất phân bón giả bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Qua điều tra ban đầu, đầu tháng 3-2026, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đường dây chuyên sản xuất, phân phối phân bón giả mạo do Nguyễn Hữu Thế, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Hưng Điền Cửu Long cầm đầu.

Đường dây này sản xuất phân bón mang nhãn hiệu “CONCOPHAP”, thiết kế kiểu dáng, bao bì, nhãn mác gây nhầm lẫn với thương hiệu “BACONCO” đã được bảo hộ độc quyền.

Công an làm việc những người có liên quan vụ án phân bón giả ở xã Đức Hòa Đông. Ảnh: CATN

Sau thời gian lập chuyên án, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đức Hòa huy động 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt khám xét trụ sở công ty cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển tại Tây Ninh và TP.HCM.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất hàng giả, tạm giữ 39 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 64 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO”, trị giá ước tính trên 4,5 tỉ đồng, cùng lượng lớn máy móc sang chiết, bao bì và tem chống giả không có hóa đơn chứng từ.

Chỉ ít ngày sau, ngày 16-5, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai 4 tổ công tác khám xét đồng loạt 4 địa điểm sản xuất, lưu trữ của Công ty TNHH XNK Thương mại Tổng hợp Thịnh Cường.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất dầu gió giả tại xã Phước Lý. Ảnh: CATN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 27.511 chai dầu gió hiệu “Eagle Brand” giả thành phẩm, trị giá gần 1,5 tỉ đồng. Đồng thời niêm phong 1 bồn phối trộn nguyên liệu, 3 hệ thống máy sang chiết đóng gói, 21 thùng tem nhãn, logo và 12 can nhựa chứa hóa chất không rõ nguồn gốc.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này do Châu Kế Cường, Giám đốc công ty, cầm đầu.

Lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để bán hàng giả

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh, điểm chung của các nhóm tội phạm vừa bị triệt phá là sử dụng phương thức hoạt động khép kín và tận dụng mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thay vì bày bán trực tiếp tại chợ truyền thống hoặc cửa hàng lớn, các đối tượng lập hàng loạt tài khoản ảo trên Facebook, TikTok, Zalo và các sàn thương mại điện tử để livestream quảng bá sản phẩm.

Công an Tây Ninh triệt phá nhiều ổ nhóm xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CATN

Để đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, các đối tượng liên tục tung ra các chiêu thức như “hàng xả kho”, “hàng hải quan thanh lý”, “hàng tuồn từ nhà máy”, với giá bán thấp hơn từ 50% đến 70% so với hàng chính hãng.

Khi khách đặt mua, hàng hóa được đóng gói tại các kho bãi nằm sâu trong khu dân cư, ngõ hẻm hoặc khu vực giáp ranh, sau đó giao đến tận tay người mua thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Theo lực lượng chức năng, chính phương thức “bán hàng không kho bãi cố định, giao qua bên thứ ba” đã gây rất nhiều trở ngại cho công tác trinh sát. Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu thường không trực tiếp xuất hiện tại nơi sản xuất, còn dòng tiền được luân chuyển qua tài khoản ảo hoặc tài khoản của người làm thuê nhằm che giấu dấu vết.

Công an Tây Ninh triệt phá các “công xưởng” hàng giả. Ảnh: CATN

Tuy nhiên, với sự phối hợp đồng bộ giữa Công an tỉnh Tây Ninh, Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các nhãn hàng bị xâm phạm, nhiều chuyên án đã được bóc gỡ thành công.

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, việc khởi tố các đối tượng liên quan là thông điệp cứng rắn, cho thấy không có “vùng cấm” trong xử lý hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong nhận diện và xử lý vi phạm; người tiêu dùng cần tỉnh táo, không tiếp tay cho các sản phẩm giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh hiện vẫn đang tiếp tục rà soát mở rộng, với quyết tâm ngăn chặn triệt để các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm hàng giả, nhằm làm sạch địa bàn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.