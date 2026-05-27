Đột kích 'công xưởng' chế tạo vũ khí giữa rừng, thu giữ hàng chục ngàn viên đạn 27/05/2026 12:16

(PLO)- Thời gian qua, Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép sử dụng không gian mạng để giao dịch.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế) vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng liên tỉnh, khởi tố 10 bị can.

Đột kích "công xưởng" vũ khí giữa rừng cao su

Theo đó, thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều nhóm người dùng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và linh kiện chế tạo vũ khí trên không gian mạng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, lược lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ.

Công an TP Huế liên tiếp bắt giữ nhiều vụ mua bán súng, từ đó lần ra một "công xưởng" chế tạo ở giữa rừng cao su.

Ngày 25-12-2025, Công an TP Huế phối hợp cùng Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc triệu tập Phạm Thanh Bình (22 tuổi, ngụ TP Huế) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mở rộng điều tra, công an đồng loạt triệu tập Hồ Dương Huỳnh Đức, Lê Phú Vẫn, Huỳnh Ngọc Đức, Trần Tám, Phạm Xuân Dũng (cùng ngụ TP Huế). Lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Từ lời khai của nhóm này hé lộ nguồn cung cấp vũ khí trực tiếp là Phan Văn Quang (30 tuổi, ngụ xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 3-2-2026, một tổ công tác đặc biệt có mặt tại tỉnh Lâm Đồng để giăng mẻ lưới. Nơi ở của Quang nằm trong khu vực thưa dân, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp nhằm ngụy trang kín đáo.

Đến 11 giờ 50 phút ngày 6-2, tổ công tác bất ngờ ập vào khống chế thành công Phan Văn Quang.

Đồng thời, phát hiện bên trong "công xưởng" này gồm có máy tiện nòng súng, máy đánh bóng, máy khoan, 30 thanh kim loại, 10 van súng, khoảng 5 kg đạn chì (tương đương 15.000 viên).

Sa lưới từ những giao dịch ẩn danh

Tiếp tục bóc gỡ đường dây trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tài khoản ẩn danh đăng bán súng. Điển hình, Huỳnh Thế Phúc (35 tuổi, ngụ phường Hóa Châu, TP Huế) bị triệu tập vì thường xuyên đăng bài mua bán súng.

Phúc quanh co khai rằng khẩu súng mua từ năm 2020 chỉ dùng bắn chim và đã cất giấu. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Phúc phải nhận tội và giao nộp 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX.

Tinh vi hơn, Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, ngụ Hưng Lộc, TP Huế) dùng mạng xã hội tìm mua vũ khí với thủ đoạn che giấu kỹ lưỡng. Khám xét nơi ở của Sinh, công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi (trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng) và 500 viên đạn chì.

Ngày 10-2, Công an phường Thuận An bắt giữ Ngô Đức Dương (23 tuổi, ngụ Thuận An, TP Huế) - người thường xuyên đăng tin sửa chữa, tinh chỉnh súng, thu giữ 1 khẩu súng Condo cùng 250 viên đạn.

Chỉ từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Công an TP Huế đã khởi tố 10 bị can về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thu 10 khẩu súng nén hơi, gần 20.000 viên đạn cùng lượng lớn máy móc.