Từ tin rao trên mạng xã hội, công an lần ra 2 thanh niên tàng trữ súng đạn 30/12/2025 18:34

(PLO)- Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, an ninh TP Huế đã lần ra hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.

Ngày 30-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ việc rao sửa súng trên mạng, Trần Văn Bi và Võ Khắc Thành Huy bị cơ quan công an khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai bị can gồm Trần Văn Bi (25 tuổi, ngụ xã Phú Hồ, TP Huế) và Võ Khắc Thành Huy (22 tuổi, ngụ phường Hương Thủy, TP Huế).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook tên "Tuấn Kiệt" và Zalo "PCP Miền Trung" thường xuyên đăng tải thông tin rao nhận sửa chữa các loại súng hơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đứng sau các tài khoản trên là Trần Văn Bi.

Phối hợp với Công an xã Phú Hồ kiểm tra nơi ở của Bi, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một khẩu súng nén hơi nhãn hiệu AIRFORCE-R0001 (Made in USA) và 25 viên đạn chì dạng nấm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Võ Khắc Thành Huy là người đã cung cấp khẩu súng và số đạn nói trên cho Bi. Tiến hành khám xét, công an phát hiện Huy đang cất giấu thêm 329 viên đạn chì hình nấm.

Vụ việc cùng toàn bộ tang vật sau đó được chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khuyến cáo: Từ ngày 1-1-2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, súng nén hơi và đạn chì hình nấm sử dụng cho loại súng này được quy định thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Do đó, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng nén hơi, đạn chì đều có thể bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Mức hình phạt quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2025 thấp nhất từ 1 đến 7 năm tù, cao nhất có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân.