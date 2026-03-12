Truy tìm người đăng thông tin ‘xe công vụ tông chết người’ gây xôn xao mạng xã hội 12/03/2026 12:35

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin CSGT truy đuổi, gây tai nạn khiến một chiến sĩ và một người dân tử vong là sai sự thật.

Ngày 12-3, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ tai nạn khiến một chiến sĩ CSGT và một người dân tử vong là sai sự thật.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, từ ngày 11 đến 12-3, tài khoản tên Trung Kim Hoàng đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung: CSGT truy đuổi người vi phạm, gây tai nạn giữa xe công vụ và xe SH. Vụ tai nạn khiến một chiến sĩ CSGT và một người dân tử vong.

Thông tin trên được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định hoàn toàn không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, mang dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, gây hiểu lầm đối với người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm việc tung tin sai sự thật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Người dân chỉ nên theo dõi tin từ các nguồn chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.