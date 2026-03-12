TP.HCM: Phạt tiền, tước bằng lái tài xế ô tô cố tình vượt rào chắn đường sắt 12/03/2026 11:26

(PLO)- Một tài xế ô tô tại TP.HCM bị lập biên bản, xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không chấp hành tín hiệu cảnh báo, cố tình điều khiển xe băng qua đường sắt khi barie đang hạ.

Ngày 12-3, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế ô tô cố tình băng qua đường sắt khi barie đang hạ.

Hình ảnh ghi lại nam tài xế cố vượt qua đường ray khi barie đang hạ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 7-3, tại khu vực đường ngang Km1723+009 (hẻm 120 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, TP.HCM), nam tài xế không chấp hành tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo. Dù barie tự động đang hạ, người này vẫn điều khiển xe vượt qua cần chắn để băng qua đường sắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của tài xế và đoàn tàu đang lưu thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 6 (Cục CSGT) trích xuất dữ liệu camera để xác minh.

Ngày 9-3, lực lượng chức năng mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn tại đường ngang có barie tự động.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển. Với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Nam tài xế làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: PC08

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, từ ngày 1-3 đến nay, tại khu vực trên, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp vi phạm. Trong đó, 6 trường hợp bị lập biên bản trực tiếp và 18 trường hợp bị xử lý qua hình ảnh (phạt nguội).

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm giao cắt đường bộ và đường sắt nhằm phòng ngừa tai nạn.

CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông vang hoặc barie bắt đầu hạ, người dân phải dừng trước vạch dừng, không cố tình vượt qua vì tai nạn đường sắt thường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.