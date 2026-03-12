Linh vật ngựa đẹp mê hồn ở Lao Bảo bị đập phá bay đầu, gãy chân, mất đuôi 12/03/2026 10:56

(PLO)- Linh vật ngựa ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị được nhiều người dân, du khách thích thú tham quan, chụp ảnh nhưng đã bị phá hoại gây hư hỏng.

Ngày 12-3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã chỉ đạo công an xã điều tra vụ việc linh vật ngựa bị phá hoại.

Các linh vật ngựa bị phá hoại mất phần đầu, chân.

Theo đó, sự việc linh vật ngựa bị đập phá được xã Lao Bảo phát hiện vào ngày 11-3. Các linh vật ngựa được trang hoàng trong những ngày tết đã bị đập gãy phần chân, phần đầu và đuôi.

Nhiều mảnh vỡ của linh vật vương vãi khắp nơi khiến người dân không khỏi tiếc nuối. Bởi đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến check in khi tới xã Lao Bảo.

Một linh vật ngựa bị đập phá mất phần đầu.

Trước đó, xã Lao Bảo đã trưng bày cụm linh vật ngựa với tám con ngựa có chiều cao từ 2 đến 3,5 m.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hàng chục ngàn lượt người đã đến để được chụp ảnh cùng dàn linh vật ngựa đặt tại công viên xã Lao Bảo.