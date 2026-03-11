Công an TP.HCM bóc gỡ đường dây ma tuý lớn từ Campuchia về Việt Nam 11/03/2026 19:18

(PLO)- Từ việc kiểm tra ô tô phát hiện hơn 7 kg ma túy, Công an TP.HCM đã mở rộng truy xét, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 11-3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Campuchia về tiêu thụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk...

Công an TP.HCM bắt giữ và làm việc với 30 người để điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 2-3-2026, Tổ công tác thuộc Đội 4 (Phòng PC04) phối hợp với Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (33 tuổi) đang cất giấu hơn 7 kg ma túy các loại trong xe.

Từ lời khai của Thịnh, Cơ quan CSĐT nhanh chóng mở rộng truy xét, bắt giữ các nhân vật giữ vai trò chủ chốt gồm: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng, Nguyễn Phước Thịnh cùng hơn 26 người khác trong đường dây.

Công an cũng đấu tranh, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm này nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ma túy được vận chuyển về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TP.HCM để cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Trong đường dây này, Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối "hàng". Các cá nhân gồm Tân, Hùng và Nguyễn Phước Thịnh có nhiệm vụ hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma túy đến các điểm tiêu thụ.

Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tính đến nay, Phòng PC04 đã bắt giữ và mời làm việc 30 người để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án là hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc và 60 gói "nước vui". Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với phương châm bắt trọn đường dây, xử lý nghiêm người cầm đầu đến người sử dụng.

Trong số ma túy bị bắt lần này có 60 gói "nước vui". Ảnh: CA

Đây là chiến công góp phần thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hoạt động này cũng nằm trong lộ trình phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.