Công an phường triệt phá nhóm trộm liên tỉnh từ vụ mất xe ở nhà trọ 11/03/2026 10:53

(PLO)- Từ vụ mất trộm xe máy tại nhà trọ, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) điều tra mở rộng, bắt giữ bảy người trong nhóm trộm liên tỉnh, thu hồi 34 xe mô tô và được Bộ Công an khen thưởng.

Ngày 11-3, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ trao thưởng đột xuất của Bộ Công an cho tập thể Công an phường Tân An vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo về việc mất trộm xe mô tô tại một nhà trọ trên địa bàn. Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ trao thưởng cho tập thể Công an phường Tân An.

Đại tá Bùi Đức An trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá nhóm trộm liên tỉnh.

Lãnh đạo phường Tân An tặng hoa chúc mừng tập thể công an phường.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Tân An báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để chỉ đạo tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ và khởi tố bị can bảy người, thu hồi 34 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường Tân An và năm cá nhân để ghi nhận tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Công an phường Tân An trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức An đánh giá cao kết quả của Công an phường Tân An. Theo ông, đây là địa bàn trung tâm, tốc độ đô thị hóa nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Trong bối cảnh đó, công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo vệ địa bàn.

Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đánh giá Công an phường Tân An là một trong những điểm sáng của lực lượng công an cơ sở. Ông đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời mong chính quyền địa phương tạo điều kiện để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Hồng Lam, Chủ tịch UBND phường Tân An, ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an trong việc giữ ổn định tình hình địa phương.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an phường Tân An, khẳng định tập thể cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm.