Lâm Đồng triệt phá nhóm cá độ bóng đá qua mạng 02/06/2026 14:47

(PLO)- Công an Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 4 người trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Ngày 2-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet. Đường dây này do Nguyễn Minh Hùng (30 tuổi) thường trú tại thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỉ đồng.

Ngoài Nguyễn Minh Hùng, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Bùi Hữu Minh (39 tuổi) thường trú xã Hàm Kiệm; Võ Trí Hùng (45 tuổi) ngụ phường Mũi Né và Lê Hoàng Hải (52 tuổi) thường trú xã Tuyên Quang.

Công an tống đạt quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi can.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại một số xã, phường xuất hiện nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thông qua website Bong8...

Nhận định đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với phương thức tinh vi, hoạt động khép kín, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động xác lập kế hoạch để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4-2026, Bùi Hữu Minh liên hệ Nguyễn Minh Hùng để mua tài khoản cá cược bóng đá trên website Bong8... Sau đó, Minh tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member rồi giao cho các con bạc khác để hưởng tiền phần trăm chênh lệch.

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn xác định Võ Trí Hùng và Lê Hoàng Hải đã sử dụng các tài khoản được cấp để cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền từ khoảng đầu tháng 4-2026 đến nay.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của hoạt động cá độ bóng đá trong đường dây này hơn 3,5 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.