Trạm CSGT Hàm Tân kiểm tra đột xuất đoàn 40 xe mô tô phân khối lớn trên quốc lộ 1 01/06/2026 17:57

(PLO)- Ngoài kiểm tra đoàn mô tô phân khối lớn, CSGT Lâm Đồng còn tuyên truyền và chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị CSGT trên tuyến.

Ngày 1-6, tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang triển khai tăng cường kiểm tra phương tiện mô tô phân khối lớn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, chiều 31-5, Trạm CSGT Hàm Tân đã phối hợp với Công an xã Tân Minh tổ chức chốt kiểm tra đột xuất các phương tiện mô tô phân khối lớn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Tại Km1761 Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tân Minh, lực lượng CSGT đã tiến hành dừng, kiểm tra nồng độ cồn, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện và các giấy tờ liên quan đối với 40 xe mô tô.

Qua kiểm tra, tổ công tác không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh dừng xe, xuất trình đầy đủ giấy tờ và hợp tác với lực lượng chức năng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng CSGT cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, việc tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Hoạt động này giúp kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Trạm CSGT Hàm Tân đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị CSGT trên tuyến, trong đó có Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai, nhằm tăng cường phối hợp quản lý, kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm nếu phát hiện.

Trong thời gian tới, Trạm CSGT Hàm Tân sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị nghiệp vụ. Đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trọng tâm là kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng duy trì các đợt kiểm tra đột xuất đối với xe mô tô, đặc biệt là mô tô phân khối lớn, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Trước đó, trưa ngày 29-5, những người dân sống ven quốc lộ 1, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) phát hiện một đoàn khoảng vài chục mô tô phân khối lớn di chuyển theo hướng Lâm Đồng đi Khánh Hòa.

Khi đoàn xe di chuyển đến Km1658+100 quốc lộ 1, đoạn qua xã Lương Sơn thì gặp đoạn đường cong. Một mô tô phân khối lớn lao vào lề đường trước cổng tịnh xá Ngọc Ân, hất hai người trên xe xuống đường.

Người điều khiển mô tô được cho là không làm chủ được tay lái là ông BĐTK (49 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ. Người ngồi sau mô tô được xác định là con trai nạn nhân K, bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.