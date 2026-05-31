Phát hiện tài xế dùng ma túy, công an bắt giữ 2 người liên quan 31/05/2026 16:40

(PLO)- Qua kiểm tra một tài xế xe tải dương tính với ma túy, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM lần theo đầu mối, bắt giữ hai người nghi liên quan đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn.

Ngày 31-5, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị vừa truy xét, bắt giữ các nghi can liên quan hành vi tàng trữ, cung cấp trái phép chất ma túy sau khi phát hiện một tài xế xe tải dương tính với chất cấm.

Clip các trinh sát lần theo dòng chảy ma tuý, bắt đầu mối cung cấp nguồn hàng.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 27-5, tổ chuyên đề kiểm tra, xử lý tài xế sử dụng trái phép chất ma túy do Công an phường Thủ Đức chủ trì, phối hợp Đội CSGT Cát Lái làm nhiệm vụ tại khu vực cụm cảng Trường Thọ đã dừng kiểm tra một xe tải ben.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế Lê Văn Mừng (35 tuổi, quê Cần Thơ) dương tính với ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Mừng, các trinh sát khẩn trương xác minh, rà soát các mối quan hệ và xác định Hồ Ngọc Trinh (22 tuổi) có dấu hiệu liên quan đến việc cung cấp ma túy cho tài xế này.

Hình ảnh các trinh sát mật phục, bắt quả tang 2 nghi can tàng trữ ma tuý. Ảnh: CA

Mở rộng truy xét, lực lượng công an phát hiện Trinh thường xuyên đi cùng Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi). Hai người liên tục thay đổi nơi lưu trú, di chuyển qua nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Đến chiều 28-5, sau gần một ngày đêm truy xét, tổ công tác phát hiện Tuấn Anh chở Trinh bằng xe máy xuất hiện tại khu vực một chung cư trên đường Nơ Trang Long nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Hai nghi can cùng số ma túy bị phát hiện sau quá trình truy xét từ lời khai của tài xế dương tính với chất cấm. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người Tuấn Anh có ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra túi xách của Trinh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều gói tinh thể nghi là ma túy cùng các tang vật liên quan.

Tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy công an thu giữ trong quá trình kiểm tra. Ảnh: CA

Vụ việc đang được Công an phường Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.