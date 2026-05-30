Công an TP.HCM truy tìm thân nhân bé trai 2 tuổi bị mẹ và nhân tình hành hạ 30/05/2026 12:45

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm người thân của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình hành hạ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hành hạ con xảy ra ngày 2-5 tại xã Hòa Hiệp.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn tại cơ quan công an. Hai người bị cáo buộc nhiều lần hành hạ, gây thương tích nặng cho cháu Nguyễn Gia K, con ruột của Trúc. Ảnh: CA

Theo điều tra, bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Gia K (sinh ngày 15-3-2024), bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, ngụ An Giang) hành hạ, gây thương tích nặng.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Nguyễn Gia K trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm những người thân có liên quan đến cháu bé và Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Những người được cơ quan điều tra đề nghị liên hệ gồm bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (mẹ ruột của Trúc); ông Nguyễn Minh Thái và bà Trần Thị Trà My (em ruột của Trúc); bà Nguyễn Thị Hoàng Trâm (chị ruột của Trúc) và ông Nguyễn Đức Bảo (cha ruột của cháu Nguyễn Gia K).

Cơ quan điều tra đề nghị công an các xã, phường trên cả nước hỗ trợ thông báo rộng rãi, rà soát trên địa bàn quản lý để xác định nơi cư trú của các cá nhân nêu trên, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.

Những người có tên trong thông báo hoặc người dân biết thông tin liên quan được đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua số điện thoại 0945.344.544 để phối hợp làm việc.

Theo cơ quan điều tra, sau 30 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu những người nêu trên không liên hệ, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định.

Nhiều vết thương trên người cháu K bị chính mẹ ruột và nhân tình hành hạ. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai Nguyễn Gia K (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường xác minh, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Quá trình điều tra, công an xác định Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm cùng cháu K là con riêng của Trúc. Trong thời gian sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng ngày 2-5, cháu K bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng Trúc và Chơn không đưa đi cấp cứu kịp thời khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể.

Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về tội hành hạ người khác. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời xem xét các điều kiện chăm sóc, giám hộ đối với cháu bé trong thời gian tới.