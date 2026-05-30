Bắt giam tài xế xe tải vượt ẩu, gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong 30/05/2026 11:17

Ngày 30-5, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Chánh tại công an. Ảnh: S.Đ

Đỗ Đình Chánh là tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn hôm 27-5 khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 ngày 27-5, Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến địa bàn tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, do muốn vượt ô tô phía trước, Chánh đã nhá đèn, bấm còi và đánh lái lấn sang làn đường ngược chiều bên trái.

Lúc này, ở phần đường ngược chiều có một xe tải nhỏ đang đỗ và xe máy do anh Tống Viết Tình, 30 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Thấy xe ô tô của Chánh lấn làn, anh Tình buộc phải dừng xe máy cạnh chiếc xe tải đậu bên đường. Cùng thời điểm này, cháu TTHN, 15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy của anh Tình không phản ứng kịp nên ngã ra đường. Cháu N bị xe tải của Chánh cán trúng, tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Chánh đã đến Công an phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk trình báo vụ việc.