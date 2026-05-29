Từ khoản nợ vài trăm triệu, Công ty mua bán nợ Song Long tới ép trả 5,6 tỉ 29/05/2026 13:20

(PLO)- Từ khoản nợ vài trăm triệu đồng, một gia đình ở TP.HCM bị Công ty mua bán nợ Song Long yêu cầu trả tới 5,6 tỉ đồng, liên tục bị nhiều người đến nhà và nơi kinh doanh gây áp lực, đe dọa tinh thần suốt thời gian dài.

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan Vũ Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long (Công ty mua bán nợ Song Long) cùng 16 nhân viên thuộc cấp.

Theo điều tra ban đầu, Công ty mua bán nợ Song Long hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ nhưng thực chất là tổ chức đòi nợ thuê bằng nhiều biện pháp uy hiếp tinh thần, gây áp lực kéo dài nhằm buộc người vay hoặc thân nhân phải trả tiền.

Nợ vài trăm triệu, bị đòi nợ thuê tới yêu cầu trả 5,6 tỉ

Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết các hợp đồng mà Công ty mua bán nợ Song Long ký kết chỉ mang tính “giả cách” dưới hình thức mua bán nợ, mua đứt bán đoạn các khoản vay.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an xác định thực tế không phát sinh việc mua bán khoản nợ đúng nghĩa. Công ty này chỉ thỏa thuận với chủ nợ sẽ hưởng từ 30% đến 50% tổng số tiền đòi được sau khi gây áp lực đối với người vay.

Theo đại úy Hậu, cơ quan điều tra đã chứng minh được không có giao dịch chuyển giao khoản nợ thực tế khi ký các hợp đồng nói trên.

Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng PC02 thông tin về việc Công ty mua bán nợ Song Long đòi nợ thuê. Ảnh: CA

Với vai trò giám đốc, Vũ Hoàng Long phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cấp dưới, giao chỉ tiêu, theo dõi sát tiến độ đòi nợ từng ngày đối với từng khoản nợ cụ thể.

“Khi dòng tiền dịch vụ bị bóc trần, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của nhóm này thì vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ và các hợp đồng dịch vụ đều bị vô hiệu trước pháp luật” - đại úy Hậu nói.

Một nạn nhân cho biết chồng mình có làm ăn bên ngoài và nợ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó phía Công ty mua bán nợ Song Long yêu cầu gia đình phải trả tới 5,6 tỉ đồng.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Giám đốc và 16 nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: CA ﻿

“Họ buộc tôi phải ký biên bản trả nợ và lịch trả nợ. Tôi không thể nào có được số tiền lớn như vậy để trả cho họ. Khi chưa trả được thì họ liên tục đến đòi. Mỗi lần đi là một xe màu đen chín chỗ, rất đông người”, người phụ nữ kể.

Theo nạn nhân, dù gia đình nhiều lần trao đổi lịch sự về khả năng trả nợ nhưng nhóm người của Công ty mua bán nợ Song Long liên tục xuất hiện tại nhà và nơi kinh doanh để gây áp lực. Cứ vài ngày, nhóm này lại kéo đến với nhiều người mặc đồ đen, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Người phụ nữ cho biết bà chứng kiến khoảng bảy lần xe ô tô màu đen chở người của Công ty mua bán nợ Song Long đến nơi ở và nơi kinh doanh để đòi nợ.

Ông Vũ Hoàng Long đã thừa nhận hành vi gây áp lực tinh thần khi đòi nợ thuê. Ảnh: CA

Trong nhóm đòi nợ có người đưa danh thiếp xưng là Mã Đạt, tổ trưởng tổ đòi nợ cùng một người tên Phi Long. Nhóm này liên tục yêu cầu trả tiền và nói sẽ quay lại nếu chưa có tiền.

“Nếu chạy thì nợ chồng nợ. Sức khỏe gia đình tôi bị ảnh hưởng, công việc kinh doanh cũng bị tác động nặng nề. Tôi cảm thấy đây giống như một kiểu tra tấn tinh thần”, người phụ nữ nói.

Theo dõi, đeo bám người nợ để tạo áp lực tâm lý

Theo thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên Đội Trọng án, Phòng PC02, Công ty mua bán nợ Song Long tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự phân công, chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận tham gia đòi nợ.

Thiếu tá Tạ Trung Hiếu, Điều tra viên đội Trọng án, Phòng PC02 thông tin về thủ đoạn của Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: CA

“Các đối tượng không đòi nợ theo phương thức dân sự thông thường mà sử dụng cách uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng, quay clip đăng mạng xã hội để gây áp lực với người nợ”, thiếu tá Hiếu cho biết.

Cũng theo điều tra viên này, nhiều bị hại chỉ cung cấp được hình ảnh nhân viên công ty đến nhà hoặc nơi làm việc “thương lượng” đòi nợ, gây khó khăn cho quá trình chứng minh hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Công ty mua bán nợ Song Long thuê người bên ngoài xây dựng phần mềm quản lý công việc phục vụ hoạt động đòi nợ.

Cơ quan điều tra tổ chức họp án vụ Công ty mua bán nợ Song Long đòi nợ thuê. Ảnh: CA

Trên phần mềm này lưu toàn bộ dữ liệu từng hồ sơ như thông tin người vay, chủ nợ, địa chỉ cư trú, nơi làm việc, các mối quan hệ và quá trình xác minh.

Sau đó, nhân viên được giao trực tiếp xuống địa bàn theo dõi, đeo bám người nợ. Nhiều trường hợp, nhóm này cố tình xuất hiện quanh khu vực nhà ở hoặc nơi làm việc để người vay có cảm giác bị giám sát liên tục.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an, hoang mang, lo sợ và cuối cùng buộc phải thương lượng trả tiền cho công ty.

Ngoài lời khai của các bị hại, cơ quan điều tra cũng đang làm việc với những người liên quan, người biết việc để củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân trong đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.