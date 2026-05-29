4 thanh niên bị khởi tố vì tấn công 2 người không quen biết ngồi cùng quán nhậu 29/05/2026 11:19

(PLO)- Nhóm 4 thanh niên xảy ra mâu thuẫn với 2 người ở bàn bên cạnh trong lúc nhậu và dùng dao, ghế, ly tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm Võ Thành Quân (19 tuổi), Trần Văn Khang (22 tuổi, cùng ngụ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Quang Bảo Đăng (18 tuổi) và Võ Ngọc Thắng (20 tuổi, cùng ngụ phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra cùng về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm bốn người bị khởi tố. Ảnh: CS

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-12, Quân, Khang, Đăng và Thắng cùng ngồi nhậu tại một quán ở tổ dân phố 15, phường Phan Rang.

Trong lúc đang nhậu nhóm này xảy ra mâu thuẫn với HQĐ (21 tuổi, ngụ phường Ninh Chử) và LQT (21 tuổi, ngụ xã Ninh Phước) ngồi bàn bên cạnh dù hai bên không quen biết nhau.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm của Quân dùng dao, vỏ chai bia, ghế, ly tấn công Đ và T. Kết quả giám định, Đ bị thương tích 58%, còn T bị 22%.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.