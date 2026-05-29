Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền của học sinh trước cổng trường sau 2 giờ 29/05/2026 10:41

(PLO)- Chỉ trong 2 giờ, công an đã truy xét, bắt kẻ cướp giật dây chuyền của em học sinh lớp 4 trước cổng trường.

Ngày 29-5, tin từ Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt nóng tên cướp dây chuyền của học sinh chỉ sau 2 giờ truy xét.

Tên cướp bị bắt sau 2 giờ truy xét.

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ 30 ngày 26-5, trực ban Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận thông tin về một vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1.

Tên cướp được mô tả là thanh niên khoảng gần 30 tuổi đã tiếp cận cháu NTL học sinh lớp 4, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ cháu, tẩu thoát.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại khu vực trường học, gây tâm lý lo lắng cho học sinh và phụ huynh, Ban Chỉ huy Công an xã Phan Rí Cửa đã lập tức huy động lực lượng đến hiện trường, xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác nhanh thông tin từ bị hại và trích xuất, phân tích dữ liệu camera an ninh, lực lượng công an xã đã xác định tên cướp là Nguyễn Huệ (27 tuổi) thường trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa.

Dây chuyền tang vật vụ cướp.

Không để tên cướp có cơ hội tẩu tán tài sản, bỏ trốn, lực lượng công an xã đã triển khai nhanh phương án áp sát, bao vây và bắt giữ Huệ tại nhà riêng vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày, chỉ sau 2 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra.

Tại cơ quan công an, Huệ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, qua kiểm tra, công an xã còn phát hiện, thu giữ trên người Huệ sáu tép ma túy, loại heroin. Công an xã Phan Rí Cửa đã thu hồi sợi dây chuyền bạc để trao trả cho phụ huynh cháu bé.