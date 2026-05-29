Cần Thơ: Đội CSGT số 1 liên tiếp mở đường đưa hai bệnh nhi đi cấp cứu 29/05/2026 14:43

(PLO)- Trong vòng một tuần, các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP Cần Thơ, đã kịp thời dùng xe chuyên dụng và mô tô đặc chủng dẫn đường đưa hai bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 29-5, lãnh đạo Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết cán bộ đơn vị vừa dẫn đường đưa xe chở một bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, khuya 26-5, Tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Chí Công và Đại úy Trần Huy Hoàng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Khoảng 23 giờ 10 phút tại đoạn giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tri Phương, Tổ công tác phát hiện người đàn ông chạy xe máy đang chở theo một phụ nữ trên tay ẵm theo một bé gái.

Thiếu tá Phạm Chí Công (ảnh trái) và Đại úy Trần Huy Hoàng (ảnh phải). Ảnh: CHÂU ANH

Qua tìm hiểu, người điều khiển phương tiện là anh NTN. Anh cho biết đang chở con gái 1 tuổi có biểu hiện tím tái, sốt hơn 40 độ đến bệnh viện cấp cứu. Ngay lập tức, Thiếu tá Công và Đại úy Hoàng đã mở đường đưa gia đình anh N đến bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu.

Qua chẩn đoán ban đầu, con gái anh N nghi bị sốt siêu vi, hiện đang chữa trị tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 20-5, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 cũng kịp thời hỗ trợ, đưa một bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ công tác gồm Trung tá Lê Vũ Phong, Thiếu tá Phạm Chí Công, Đại úy Võ Thành Trung và Thiếu tá Dương Minh Trọng nhận được cầu cứu từ một phụ nữ.

Nhờ kịp thời đưa đến bệnh viện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Người này cho biết con trai 10 tháng tuổi của bà đang bị tím tái, sốt cao, khó thở, liên tục quấy khóc và nhờ lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa cháu đến cơ sở y tế.

Tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dùng của CSGT chở người mẹ và cháu bé, đồng thời một mô tô của lực lượng đi trước mở đường để nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hành động trách nhiệm, nhân văn của cán bộ Đội CSGT số 1 thuộc Công an TP Cần Thơ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”.