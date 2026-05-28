Điều tra: Vạch trần chiêu trò 'làm tiền' của nhóm đánh giày - Kỳ 4: Không để 'con sâu làm rầu nồi canh'

Ở các bài báo trước, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh có một nhóm đánh giày thường xuyên chặn đường, ép du khách đánh giày rồi lấy số tiền lớn. Những người này túc trực ở các điểm tập trung đông du khách như giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, chợ Bến Thành… để cùng phối hợp thực hiện hành vi.

Sáng 17-3, trao đổi với PV, du khách tên Tyrone Woodlay đến từ Mỹ cho biết có hai người đánh giày đã tiếp cận mình. “Họ tự ý tháo giày của tôi ra và bắt đầu lau chùi dù tôi không hề yêu cầu họ làm việc đó. Sau đó, một người khác lại tới, tháo chiếc giày còn lại và liên tục chà, đánh. Khi làm xong, họ đòi 700.000 đồng dù tôi chẳng hề yêu cầu dịch vụ này” - du khách này nói.

Ông Maurizio Iraoldi (quốc tịch Ý) cho biết mình cũng bị một nhóm đánh giày chèo kéo khi ông vừa cùng với vợ ra khỏi chợ. “Tôi gần như bị tấn công bởi hai cá nhân. Họ đã dán keo vào đế giày của vợ tôi dù chúng tôi không yêu cầu” - ông Maurizio Iraoldi nói.

Sau khi bị đòi tiền, ông Maurizio Iraoldi đã trả 300.000 đồng. Nam du khách cũng than phiền: “Không hẳn là họ đã lấy trộm tiền của tôi nhưng họ đã lấy nó với một chút hống hách. Và trên hết, ngay từ đầu họ chẳng hỏi han gì cả, họ cứ thế bắt đầu làm mà không hề nói với tôi giá cả là bao nhiêu. Cuối cùng họ cứ khăng khăng đòi thêm vì thấy trong ví tôi có đồng euro, họ muốn tôi đổi euro sang tiền Việt Nam. Tôi từ chối và họ tỏ ra khó chịu”.

Ông Maurizio Iraoldi cho biết đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam và lần đầu gặp “sự cố” như vậy. “Tôi khó chịu nhưng không giận dữ” - nam du khách nói.

Khoảng 14 giờ 29 phút ngày 20-3, nam du khách tên Luke đến từ Anh cũng bị chèo kéo. Anh cho biết hai người đánh giày đã vây quanh và túm lấy chân của anh. “Họ cứ thế giật lấy giày để sửa dù tôi đã liên tục nói là tôi không muốn. Tôi có hỏi giá thì anh ta bảo giá tốt lắm, giá may mắn. Tôi cảm thấy mình bị lừa” - anh Luke kể.

Do không rành tiền Việt Nam, anh Luke đưa ra các tờ tiền từ 20.000 lên đến 100.000 đồng nhưng không được người đánh giày chấp thuận. “Khi tôi mở ví ra để xem còn gì bên trong không, anh ta đã tự ý giật lấy tiền” - anh Luke nói.

Tương tự, bà Rosemary cùng bạn đến từ Úc cũng bức xúc về việc bị những người đánh giày lừa gạt, ngang nhiên lấy tiền của họ.

Bà Rosemary cho biết những người đánh giày đã lấy của bà 1 triệu đồng và 20 USD. “Hai người đàn ông đó đã đặt tay vào ví khi tôi đang cố trả tiền” - bà Rosemary kể.

“Chúng tôi đang đi bộ thì anh ta tới, kéo giày của tôi, không cho chúng tôi đi tiếp. Cuối cùng anh ta lột lấy giày của tôi rồi bắt đầu đánh. Tôi nói không, nhưng rồi một người đàn ông khác đi tới, lột lấy chiếc giày còn lại. Họ không hề cho tôi thời gian, dù tôi nói không” - bà Jenny (bạn của bà Rosemary) tiếp lời.

16 giờ ngày 17-3, anh Ollie (38 tuổi, đến từ Anh) cho biết những người đánh giày đã tiếp cận, tự ý tháo đôi dép của anh rồi chà, đánh.

“Anh ta chỉ vào đôi dép của tôi, tháo chúng ra khỏi chân rồi bắt đầu bôi keo, sau đó bạn của anh ta lấy chiếc dép còn lại và dán thêm miếng nhựa phía sau. Họ đã cố đòi tôi 300.000 đồng nhưng cuối cùng tôi chỉ đưa cho họ 150.000 đồng. Tôi sẽ không để mình bị lừa như vậy lần nữa và chuyện này chắc chắn sẽ không tái diễn. Dù sao tôi vẫn rất yêu nơi này vì mọi thứ đều tuyệt vời, thức ăn rất ngon và những người khác đều rất tử tế, ngoại trừ những người này” - anh Ollie bày tỏ.

Phản ánh với PV anh Aiden đến từ Canada cho biết mình cảm thấy rất bối rối khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Aiden cho biết mình có hỏi giá thì được thông báo là 100.000 đồng, anh cảm thấy giá này ổn và chấp nhận sử dụng “dịch vụ”.

“Nhưng rồi khi ông ta làm xong, ông ta nói 750.000 đồng. Thế là tôi tháo những thứ họ vừa sửa và bỏ đi. Tôi không đưa cho ông ta đồng nào cả” - anh Aiden nói.

Trưa 20-3, PV phải rất khó khăn trong việc thuyết phục một du khách vừa bị nhóm này ép đánh giày và giật lấy tiền trả lời phỏng vấn.

Vị khách này cho biết mình tên Lee, đến từ Malaysia. "Họ đã cưỡng ép tôi để đánh giày. Tôi đã nói không nhưng họ vẫn làm. Sau khi đánh giày, họ đòi một mức tiền công phi lý là khoảng 500.000 đồng. Khi tôi lấy ví của mình ra, họ đã giật lấy tiền. Một trong những người đó đã giật lấy một tờ tiền mệnh giá 50 ringgit và rồi anh ta đưa lại cho tôi hình như là 10.000 hay 20.000 đồng gì đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng… Tôi là khách du lịch nên không muốn gây rắc rối” - ông Lee nói.

Ông Lee cũng cho biết đã qua nhiều quốc gia đang phát triển và thường gặp các nhóm nhỏ lợi dụng du khách để lấy tiền kiểu này. “Không phải tất cả, chỉ là một nhóm nhỏ thôi” - ông Lee nói.