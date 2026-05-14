Điều tra: Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Kỳ 1: Thâm nhập lò mổ heo chết

(PLO)- Từ những con heo chết, PV ghi nhận một lò mổ hoạt động xuyên đêm, nơi thịt được xẻ ra, đóng thùng và nhanh chóng đưa đi tiêu thụ.

Con đường đất dẫn vào khu vườn tràm trên tuyến ĐH516, địa bàn xã Bàu Bàng, TP.HCM tối om khi chúng tôi tiếp cận vào tối 14-4. Trời vừa sụp tối, sương bắt đầu xuống, không gian im lìm của vùng ven bỗng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe tải gầm gừ vọng ra từ sâu bên trong.

Chúng tôi dừng xe ở đoạn cách khu nhà xưởng vài chục mét. Mùi tanh nồng theo gió lùa ra, càng lúc càng rõ, quện với mùi đất ẩm và mùi phân hủy khiến không khí trở nên nặng nề.

Cơ sở này nằm lẩn khuất giữa rừng cao su, từ ngoài đường lớn nhìn vào khó nhận ra đây là điểm thu mua, giết mổ heo bệnh, heo chết quy mô lớn.

Khoảng 19 giờ 50 phút, một xe tải loại 2,2 tấn lùi đuôi vào khu vực mổ nằm sâu trong căn nhà tiền chế. Khi tài xế mở bửng thùng, cảnh tượng bên trong hiện ra dưới ánh đèn leo lét: Gần chục con heo nằm la liệt, bất động. Trong đó, hình ảnh ghi lại cho thấy một số con đã cứng đờ, da tím bầm, loang lổ. Có con phần bụng đã trương sình lên.

Ngay lập tức, bốn người đàn ông ở trần, tay cầm móc sắt, leo lên thùng xe. Một người móc vào chân sau, người khác giữ đầu, rồi cùng giật mạnh con heo xuống nền xi măng. Lần lượt, từng con bị kéo xuống, nằm la liệt dưới sàn. Chỉ trong vài phút, toàn bộ số heo chết trên xe đã nằm rải rác dưới nền xi măng.

Một người xách xô nước sôi dội lên thân heo. Nội tạng tràn ra ngoài, máu, nước và dịch cơ thể chảy loang trên nền xi măng, trộn lẫn với nước bẩn. Cơ sở này không có bàn mổ, cũng không có dụng cụ chuyên dụng. Tất cả diễn ra ngay trên nền xi măng ẩm ướt.

Từng mảng thịt được xẻ ra nhanh chóng, vứt vào các thùng xốp đặt xung quanh. Người khác cầm những đá lạnh, đổ phủ lên trên.

Ở một góc, phần đầu và nội tạng được gom vào thùng nhựa màu xanh. Khi được hỏi, một người cho biết số lòng này này mang bán cho một ao cá lớn ở đập nuôi cá cách cơ sở này khoảng 50 km.

Đáng chú ý, trong số heo bị mổ, nhiều con có kích thước nhỏ, chỉ khoảng 30 kg. Những thân heo nhỏ, da còn mỏng, nhưng đã nằm bất động, được xẻ thịt không khác gì những con trưởng thành.

Quá trình tiếp nhận, thu mua và chế biến hàng chục con heo chết mỗi ngày hoàn toàn không có kiểm tra, không có phân loại ban đầu và không có bất kỳ dấu hiệu nào của kiểm dịch.

Khoảng 20 giờ 30 phút, khi lứa heo đầu tiên chưa được dọn dẹp xong, một xe tải khác lại lùi vào, mang thêm bốn con heo chết. Công nhân nhanh chóng leo lên thùng, dùng móc sắt kéo xuống rồi tiếp tục mổ, phân mảnh, chất vào thùng xốp. Có những hôm, lượng heo chết từ các trại quá nhiều, cơ sở này tiếp nhận hàng chục chuyến với hàng trăm con.

Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 10 phút, một con heo chết bị thả xuống nền đất ẩm, ruồi bu quanh nhưng không ai động tới. Gần 40 phút sau, công nhân mới mang nước sôi ra, không hề vệ sinh khu vực, chỉ cạo lông rồi mổ ngay tại chỗ. Thịt xẻ ra vương vãi dưới đất, sau đó gom lại cùng các túi thịt lóc sẵn từ hôm trước để chở đi.

Trong gần ba tháng theo dõi, PV ghi nhận cơ sở này hoạt động gần như liên tục từ sáng đến khuya, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục chuyến xe chở heo chết. Sau khi mổ, thịt được lóc thành từng túi nhỏ khoảng 5 kg, xếp vào thùng xốp, phủ đá lạnh rồi phân phối khắp nơi. Hoạt động mua bán diễn ra công khai, nhiều người tìm đến lấy hàng.

Tối 9-2, một người đàn ông từ Đồng Nai đến mua khoảng 2 tấn thịt với giá khoảng 30.000 đồng/kg. Khi phát hiện một phần thịt hư hỏng, bốc mùi, nhân viên chỉ dùng tay ngoáy vào miếng thịt, ngửi rồi xác nhận thịt hư, sau đó cắt bỏ phần thối. Phần còn lại được giảm giá xuống còn 25.000 đồng/kg để tiếp tục giao dịch. Người bán liên tục trấn an: “Hàng này vẫn đi được hàng xay, chưa thối chưa thiu”, đồng thời thúc giục người mua cân lại toàn bộ số hàng với mức giá đã điều chỉnh.