Kiện toàn Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ dự án tồn đọng do Chủ tịch TP.HCM làm Tổ trưởng 02/06/2026 15:30

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt nhằm khẩn trương giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, đưa vào khai thác sử dụng để chống lãng phí, thất thoát trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, đưa vào khai thác sử dụng, chống lãng phí, thất thoát trên địa bàn (gọi tắt là Tổ công tác).

Tổ công tác gồm 10 thành viên là lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành TP. Trong đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ phó; ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính làm Thành viên thường trực.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Ảnh: LÊ THOA

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 24 ngày 13-4-2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, Nghị định 147/2026, Nghị quyết 17/2026 của Chính phủ, các công điện có liên quan của Thủ tướng Chính phủ và các kết luận, chỉ đạo khác liên quan giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, sớm đưa vào khai thác sử dụng chống lãng phí, thất thoát.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TP nhằm sớm đưa vào khai thác sử dụng, chống lãng phí, thất thoát. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định.

Theo quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo chung về hoạt động và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tổ công tác; chịu trách nhiệm về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án cần xin ý kiến của Trung ương, các dự án chiến lược, trọng điểm, đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP; các vụ việc vượt thẩm quyền của Tổ phó, cần xin ý kiến chỉ đạo, định hướng xử lý.

Tổ phó Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc cụ thể, được quyền mời các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách các lĩnh vực chuyên môn có liên quan vụ việc cùng tham gia chủ trì họp hoặc cho ý kiến cụ thể để giải quyết công việc.

Đồng thời, quyết định, kết luận về phương án tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án và chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về quyết định, kết luận này; những nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ trưởng xem xét, quyết định…

Sở Tài chính là Cơ quan thường trực, giúp việc cho Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đề xuất các nội dung cần giải quyết, tháo gỡ của Tổ công tác; là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án trên địa bàn…