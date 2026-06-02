Công an yêu cầu cung cấp tài liệu vụ trường giữ học bổng của 21 học sinh nghèo 02/06/2026 15:30

(PLO)- 21 học sinh nghèo vượt khó tại Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông vẫn chưa nhận được học bổng dù tiền đã được rút ra khỏi kho bạc.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ cung cấp tài liệu kết quả xử lý trách nhiệm đối với hiệu trưởng Trường cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (thời kỳ 2021 - 2024). Việc này liên quan đến hàng trăm triệu đồng học bổng của học sinh nghèo vượt khó, học sinh đã nghỉ học nhưng vẫn hỗ trợ học phí và nhiều vi phạm khác.

Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nội vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc kiểm điểm đối với ông Nguyễn Hữu L, Hiệu trưởng Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tại về quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí; việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình tại Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, đến ngày 29-5, Sở Nội vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc kiểm điểm đối với ông Nguyễn Hữu L theo đề nghị của Công an tỉnh Lâm Đồng. Việc thu thập hồ sơ nhằm phục vụ quá trình xem xét, làm rõ trách nhiệm đối với những tồn tại, sai phạm được kết luận thanh tra nêu ra trước đó.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều khoản chi tiêu tùy tiện, sai mục đích, có đến cả trăm học sinh đã nghỉ học từ lâu nhưng vẫn nhận tiền… trên giấy tại Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, thời kỳ 2021 – 2024.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, hàng loạt sai phạm về tính toán khối lượng, áp dụng định mức sai, trùng lặp bị phanh phui. Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi hơn 1,2 tỉ đồng sai phạm.

Đỉnh điểm của những sai phạm gây bức xúc dư luận nằm ở chính sách ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Trường đã lập hồ sơ rút dự toán cấp bù học phí dù học sinh, sinh viên thụ hưởng không còn học tại trường.

Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông đã rút dự toán cấp bù học phí cho 88 học sinh thực tế đã nghỉ học, tổng cộng hơn 327 triệu đồng. Cá biệt, nhiều học sinh đã nghỉ học từ tháng 9-2023 nhưng trường vẫn lập hồ sơ rút tiền học phí đến tận tháng 2-2024.

Sự tắc trách còn thể hiện qua việc rút trùng một tháng học phí cho 190 học sinh khác, làm bốc hơi ngân sách hơn 300 triệu đồng nữa.

Không chỉ học phí, khoản tiền học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó cũng bị quản lý nhập nhèm. Tính đến cuối năm 2024, có 21 học sinh vẫn chưa nhận được học bổng dù tiền đã được rút ra khỏi kho bạc.

Thay vì tìm cách chi trả kịp thời, hơn 100 triệu đồng này lại bị thủ quỹ tạm giữ mà không báo cáo lãnh đạo, không lưu hồ sơ theo quy định, bộ phận kế toán thì thanh minh rằng do học sinh ở xa, khó liên hệ.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi tổng cộng 911 triệu đồng liên quan đến các khoản chi trùng, chi vượt định mức và rút dự toán sai quy định đối với học sinh đã nghỉ học.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông chấn chỉnh ngay công tác kế toán, hạch toán, báo cáo tài chính; rà soát, xây dựng lại quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định; kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông phải hoàn trả ngay tiền học bổng hơn 100 triệu đồng chưa phát tận tay cho 21 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.