Thủ tướng: Sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn 01/06/2026 21:30

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, các địa phương phải chủ động triển khai, không thụ động chờ Trung ương.

Chiều 1-6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tham dự cuộc họp còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn; nhận diện và đánh giá những vướng mắc, khó khăn, xác định thẩm quyền xử lý; thảo luận mô hình, cách làm phù hợp với đặc thù của từng địa phương; phát huy vai trò của Quỹ nhà ở địa phương và cơ chế huy động nguồn lực; các giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, thu hút đầu tư; kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030…

Nhu cầu thuê nhà rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được khẳng định nhất quán qua Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW; trong đó chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở cho thuê là định hướng có ý nghĩa rất chiến lược.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc về việc triển khai về phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp, hiện nay đang có tốc độ đô thị hóa và quy mô lao động tập trung rất lớn. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu cả nước, hàng trăm nghìn công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Áp lực về nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động là rất cấp bách và việc triển khai phát triển nhà ở cho thuê tại khu vực này cũng là tiền đề để thí điểm, nhân rộng cách làm cho các địa phương khác trong cả nước.

Theo Thủ tướng, nhu cầu thuê nhà rất lớn trong khi quỹ nhà cho thuê rất thiếu, nhất là cho thuê dài hạn với giá phù hợp, đây là điểm nghẽn đầu tiên. Phần lớn công nhân, người lao động tại năm địa phương hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây - tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội.

Bên cạnh đó, một số tài sản công về nhà ở chưa được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí. Tỷ suất sinh lời thấp, thời gian hoàn vốn dài đối với dự án nhà ở cho thuê đang là điểm nghẽn lớn trong thu hút khu vực tư nhân; cơ chế ưu đãi tài chính, thuế, tín dụng chưa đủ mạnh…

Triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn

Theo Thủ tướng, chủ trương đã rất rõ, các địa phương phải chủ động triển khai, không thụ động chờ Trung ương; trường hợp gặp vướng mắc, khó khăn phải chỉ ra cụ thể để đề xuất sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng lưu ý, đây là vấn đề cấp bách cần xử lý, Nhà nước phải làm trước và coi nguồn lực nhà nước là đòn bẩy để hỗ trợ, kêu gọi nguồn lực tư nhân; sử dụng hiệu quả nhất Quỹ nhà ở quốc gia và Quỹ nhà ở địa phương để dẫn dắt, tạo lực đẩy cho thị trường; phải huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ trông chờ vào ngân sách, phải tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, vốn dài hạn.

Về quy hoạch, các địa phương căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực phát triển nhà ở cho thuê, gắn với các khu công nghiệp trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của địa phương.

Về triển khai dự án, trong tháng 6-2026, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý III, quý IV năm 2026. Đây là yêu cầu cấp bách, phải có sản phẩm cụ thể; các bộ ngành Trung ương hỗ trợ các địa phương nếu có vướng mắc.

Các địa phương rà soát kỹ, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 (gồm: mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng năm; danh mục dự án ưu tiên; nguồn lực dự kiến; lộ trình triển khai); gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6-2026.

Các địa phương căn cứ thực tiễn triển khai, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể phát triển nhà ở cho thuê (gồm cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính - tín dụng, thuế, thủ tục đầu tư, quản lý vận hành...); gửi Bộ Xây dựng tổng hợp để báo cáo Thủ tướng và cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Hoàn thành trong tháng 7 năm 2026.

Nhấn mạnh có rất nhiều cách để huy động nguồn lực, Thủ tướng gợi ý, với nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của Nhà nước, có thể xây hoặc có thể huy động doanh nghiệp để xây; các dự án nhà ở thương mại có thể xác định tỷ lệ nhất định nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước, qua đó tận dụng được hạ tầng, kết nối giao thông; nếu doanh nghiệp tư nhân bỏ tiền triển khai dự án nhà ở cho thuê thì có thể được giao quản lý một số trung tâm thương mại để tạo dòng tiền bảo đảm chi phí vận hành, bảo dưỡng…