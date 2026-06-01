Đặc xá cho 169 phạm nhân tại Trại giam Long Hòa ở Tây Ninh 01/06/2026 16:30

(PLO)- 169 phạm nhân tại Trại giam Long Hòa (Cục C10, Bộ Công an) được hưởng đặc xá năm 2026 sau quá trình cải tạo tốt, mở ra cơ hội trở về gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 1-6, Trại giam Long Hòa (Cục C10, Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Quyết định áp dụng cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Theo quyết định được công bố, trong đợt đặc xá năm nay, Trại giam Long Hòa có 169 phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá của Chủ tịch nước. Đây đều là những phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tích cực. Họ đã chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đại tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam Long Hòa phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam Long Hòa, bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến các phạm nhân được đặc xá. Ông nhấn mạnh, đặc xá không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà còn là sự ghi nhận đối với những người thực sự ăn năn, hối cải, nỗ lực sửa chữa sai lầm và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Không giấu được xúc động khi sắp trở về với gia đình, một phạm nhân được đặc xá cho biết bản thân cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân đã được cán bộ, Ban Giám thị tạo điều kiện tham gia các lớp học pháp luật, định hướng nghề nghiệp và trang bị những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi mãn hạn tù.

Các phạm nhân làm thủ tục trở về với gia đình. Ảnh: HUỲNH DU

Người này cho biết sẽ nỗ lực tìm kiếm công việc ổn định, làm lại cuộc đời khi trở về địa phương. Đồng thời, phạm nhân gửi lời nhắn đến các phạm nhân đang tiếp tục chấp hành án hãy tin tưởng vào bản thân, vào sự giáo dục của cán bộ trại giam cũng như chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để phấn đấu cải tạo tốt.

Trại giam Long Hòa trao quyết định đặc xá cho 169 phạm nhân. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Nhựt Hải cũng đề nghị các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương tiếp tục sống hướng thiện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động, học tập và sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với các phạm nhân đang tiếp tục chấp hành án, lãnh đạo Trại giam Long Hòa mong muốn mọi người tiếp tục thực hiện tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập, cải tạo để có cơ hội được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.