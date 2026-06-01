Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính TP.HCM 01/06/2026 14:59

(PLO)- Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 1-6, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025–2030. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định cho ông Hoàng Vũ Thảnh. Ảnh: YẾN NHI - PHƯỢNG CHÂU



Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Đảng ủy UBND TP.HCM về việc chỉ định ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh được tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ông ghi nhận những đóng góp của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Sở Tài chính đối với sự phát triển chung của TP.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và nhiều nguồn lực hơn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh những thời cơ lớn, TP cũng đối mặt với yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Định hướng xây dựng TP.HCM đạt quy mô thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng không chỉ là mục tiêu tài chính mà còn là yêu cầu phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của TP.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Sở Tài chính cần được nâng lên từ quản lý thu – chi ngân sách sang tham mưu chiến lược về nguồn lực phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị Sở Tài chính phải chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác hiệu quả đất đai, tài sản công, các không gian phát triển mới và các dự án hạ tầng trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho TP.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được tin tưởng ông Hoàng Vũ Thảnh cùng tập thể Sở Tài chính sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cam kết cùng tập thể tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tài chính, ngân sách và phát triển nguồn lực.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới, sáng tạo.