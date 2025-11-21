Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM 21/11/2025 10:46

(PLO)- Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, được giao Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau khi ông Nguyễn Công Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian giao quyền từ ngày 14-11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính theo quy định. Ông Hoàng Vũ Thảnh được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1.0 trong thời gian làm Quyền Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: BÁO BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trước đó, ngày 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê ở Hải Dương cũ, có trình độ là Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau sáp nhập (từ ngày 1-7), ông làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Ông cũng từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Giám đốc Ban quản lý dự án TP Vũng Tàu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vũng Tàu …

Hiện nay, Sở Tài chính có các phó giám đốc, gồm các ông, bà: Mai Bá Trước, Nguyễn Thanh Toàn, Trần Mai Phương, Quách Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thảo, Đỗ Đăng Ái, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Minh Vân, Trương Tấn Vũ, Tạ Thành Nhân, Lê Thị Thanh Thúy, Ngô Hoàng Minh, Lê Thanh Toàn, Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Lai Xuân Đạt, Nguyễn Thanh An.