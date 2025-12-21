Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan 21/12/2025 11:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một hành trình đầy trăn trở, thận trọng nhưng quyết liệt.

Phát biểu tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sáng 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Thủ tướng đánh giá cao UBND TP HCM, UBND TP Đà Nẵng và các bộ, cơ quan liên quan đã nỗ lực không ngừng nghỉ, với tinh thần "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; trong đó đã trình Chính phủ ban hành đồng thời 8 nghị định để Trung tâm tài chính quốc tế được đưa vào hoạt động ngay trong tháng 12-2025.

Việt Nam như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng

Theo Thủ tướng, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của nước ta.

Trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn biến "nguy thành cơ", nền kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao. Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội, an ninh, an toàn, an sinh xã hội có chiều hướng tích cực và phát triển bền vững.

Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam, chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam.

Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể trở thành "điểm hội tụ" tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội.

Đề cập đến mối liên hệ giữa mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ 2026 và việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng khẳng định việc này không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không phải là ý chí chủ quan. Ảnh: P.T

Ông cho biết: Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.

“Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thủ tướng nói.

Nâng tầm vị thế đất nước

Thủ tướng cho rằng việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

“Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp "nâng tầm vị thế quốc gia".

Cùng với đó là những đột phá về nguồn lực, thể chế. Đặc biệt, theo Thủ tướng, áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại Trung tâm sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày các Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, "gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến". Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đặt bước chân đầu tiên cho Trung tâm tài chính quốc tế; nhưng cũng xác định rõ con đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai, khó khăn, thách thức phải vượt qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân”, Thủ tướng nói thêm.

Ông yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch hai thành phố và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, TP HCM, TP Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-12.

Nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới tư duy, Thủ tướng lưu ý phải chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm". Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" nếu đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Thủ tướng cũng đưa ra các yêu cầu về hạ tầng, hệ sinh thái kinh tế - xã hội, về quy trình giám sát rủi ro. Ông kêu gọi cộng đồng DN Việt Nam đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh, trưởng thành, phát triển.

“Trung tâm tài chính này chính là "bệ phóng" để các bạn vươn tầm khu vực và ra thế giới”, Thủ tướng nói.

Ông cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế tin tưởng, đồng hành với Chính phủ Việt Nam, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam

“Hãy chia sẻ với chúng tôi cả kinh nghiệm quý thành công đã được đúc kết và cả những thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn, tiến nhanh, tiến mạnh ra thị trường thế giới”, Thủ tướng ngỏ lời.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: BTC

5 thông

Khẳng định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước ta”, Thủ tướng nêu một số điểm nổi bật.

Đó là thể chế đi trước, mở đường theo quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là "5 thông": Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu".

Chính phủ đã lắng nghe mọi ý kiến, và ngay ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

“Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", ông nói.

"Một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh" cũng là một điểm nổi bật để cho phép khai thác tối đa lợi thế so sánh của TP HCM, TP Đà Nẵng.

Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước. Cùng với đó, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững, không những trong nước mà cả nước ngoài.