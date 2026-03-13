Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: Dự phòng 20% phiếu bầu để kịp thời thay thế sai sót 13/03/2026 16:57

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết đã cấp dự phòng thêm 20% lượng phiếu bầu để kịp thời thay thế các trường hợp sai sót hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, quá trình thay thế phải có biên bản rõ ràng, minh bạch.

Ngày 13-3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn. Hội nghị nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15-3.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Sở Nội vụ TP.HCM và trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ ghi biên bản, quy trình nhập dữ liệu phần mềm và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh.

Đặc biệt, Sở Nội vụ lưu ý các địa phương rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu sót thẻ cử tri.

Các đại biểu được hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ ghi biên bản và các kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Ảnh: THANH THÙY

Để đảm bảo ngày bầu cử thành công, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử TP.HCM. Việc phân công phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời gian và rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế và phòng chống cháy nổ. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, ngăn chặn các thông tin xuyên tạc.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát biến động cử tri để cập nhật danh sách và quản lý nghiêm ngặt số lượng phiếu bầu.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền thông tin một số nội dung quan trọng trước ngày bầu cử. Ảnh: THANH THÙY

Bà Phạm Thị Thanh Hiền thông tin thêm, TP đã cấp dự phòng thêm 20% lượng phiếu bầu để kịp thời thay thế các trường hợp hư hỏng. Sau ngày bầu cử, các đơn vị phải thực hiện nghiêm công tác thu hồi, quản lý tài liệu và báo cáo tổng kết.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật (ngày 15-3).

Tại TP.HCM, cấp Quốc hội có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng viên, bầu 38 đại biểu. Cấp HĐND có 208 người ứng cử, bầu 125 đại biểu. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ. Tùy tình hình, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu sớm hơn (không trước 5 giờ) hoặc kết thúc muộn hơn (không quá 21 giờ).