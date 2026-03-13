Quảng Ngãi bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam 13/03/2026 08:29

(PLO)- Tại các trại tạm giam ở Quảng Ngãi, các cơ sở tạm giữ, người bị tạm giữ, tạm giam được đảm bảo quyền lợi bầu cử.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giam giữ trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội- HĐND các cấp ngày 15-3.

Công an tỉnh Quảng Ngãi rà soát, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ sở giam giữ đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa của công tác bầu cử; đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Các cơ sở giam giữ phối hợp với chính quyền, tổ bầu cử địa phương và VKSND nơi đơn vị đóng quân để rà soát, lập danh sách cử tri đủ điều kiện, niêm yết công khai theo quy định, bảo đảm không bỏ sót quyền lợi của công dân.

Tại trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định.

Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, giúp người bị tạm giữ, người bị tạm giam nắm rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Trại tạm giam số 2 đã phối hợp với chính quyền địa phương, VKSND rà soát, lập danh sách cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại đơn vị. Danh sách cử tri được cập nhật thường xuyên theo đúng quy định. Tính đến ngày 10-3, có hơn 200 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử.

Mỗi ngày, cán bộ quản giáo trực tiếp quản lý tại các buồng giam tổ chức phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội- đại biểu HĐND, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tuyên truyền về công tác bầu cử thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, thông báo về công tác chuẩn bị bầu cử cũng như danh sách nhân sự đại biểu đã được niêm yết theo quy định.

Theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cũng như quyền bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Những công dân đang bị tạm giữ, tạm giam nhưng chưa bị tòa án tước quyền bầu cử vẫn được tham gia bầu cử theo quy định.