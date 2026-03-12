Hà Nội: Từ núi Ba Vì đến tháp rùa Hồ Gươm sẵn sàng cho ngày hội bầu cử 12/03/2026 19:21

(PLO)- Những ngày này, từ các thôn bản ở chân núi Ba Vì đến các khu phố trung tâm diễn ra không khí khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ghi nhận của PV, tại nhiều khu dân cư, cử tri háo hức hướng tới “ngày hội non sông” với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Theo Uỷ ban bầu cử TP Hà Nội, đến ngày 12-3, toàn bộ 1.451 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu đã được công khai và số hoá trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi để giúp người dân có thể tra cứu, xác định khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cử trú của mình.

Các địa điểm bầu cử và bỏ phiếu cũng được trang trí trang trọng, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Thẻ cử tri cũng được tổ bầu cử từng nơi phát đến từng người dân. Loa truyền thông và các thông tin tuyên truyền về ngày hội toàn dân bầu cử được liên tục phát đến người dân.

Sau đây là chùm ảnh toàn TP Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội bầu cử:

Để thuận lợi cho cử tri đi bầu cử, phường Hoàn Kiếm đã bố trí các điểm bầu cử tại một số di tích có không gian rộng rãi, trang trọng, trong đó có Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang. Trong ảnh: Nơi Bác Hồ viết bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ảnh: Trọng Phú

Công tác trang trí trong khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm (Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang) đang gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa và băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội toàn dân đi bầu cử. Trong ảnh là tranh tuyên truyền cổ động được bố trí trang trọng ngay chân cột cờ Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Tranh cổ động, tuyên truyền về ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày 15-3 được bố trí trang trọng ngay bên hồ Hoàn Kiếm, thu hút khá nhiều du khách nước ngoài thưởng lãm. Ảnh: Trọng Phú

Thôn Ké Mới (xã Suối Hai, Hà Nội) nằm dưới đỉnh núi Ba Vì hiện có khoảng 1.000 cử tri, trong đó gần một nửa là đồng bào dân tộc Mường đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.

Xã Ba Vì có tổng số gần 21.000 cử tri, trong đó có hơn 11.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu thuộc các dân tộc Mường và Dao. Trong ảnh đồng bào dân tộc thiểu số đang dọn dẹp, trang hoàng tại một điểm bỏ phiếu của xã Ba Vì.

Nơi viết phiếu bầu cũng được bố trí trang trọng giúp cử tri thuận tiện trong việc lựa chọn các ứng cử viên mà mình đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Trọng Phú

Các thành viên tổ bầu cử của khu vực bỏ phiếu số 2 phường Giảng Võ rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đi phát thẻ cử tri.

Ông Vũ Văn Đại, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 phường Giảng Võ, phát thẻ cử tri và giải đáp những thắc mắc của cử tri về quy trình bầu cử.

Thành viên tổ bầu cử số 19 phường Hoàn Kiếm đi từng ngõ, gõ từng nhà để đưa phiếu cử tri đến tận tay người dân.

Phiếu cử tri được các thành viên của tổ bầu cử số 19, phường Hoàn Kiếm đưa đến tận tay người dân.

Cử tri xã đảo Minh Châu theo dõi tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.