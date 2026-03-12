Hà Nội: Từ núi Ba Vì đến tháp rùa Hồ Gươm sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
(PLO)- Những ngày này, từ các thôn bản ở chân núi Ba Vì đến các khu phố trung tâm diễn ra không khí khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Ghi nhận của PV, tại nhiều khu dân cư, cử tri háo hức hướng tới “ngày hội non sông” với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Theo Uỷ ban bầu cử TP Hà Nội, đến ngày 12-3, toàn bộ 1.451 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu đã được công khai và số hoá trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi để giúp người dân có thể tra cứu, xác định khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cử trú của mình.
Các địa điểm bầu cử và bỏ phiếu cũng được trang trí trang trọng, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Thẻ cử tri cũng được tổ bầu cử từng nơi phát đến từng người dân. Loa truyền thông và các thông tin tuyên truyền về ngày hội toàn dân bầu cử được liên tục phát đến người dân.
Sau đây là chùm ảnh toàn TP Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội bầu cử: