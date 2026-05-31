Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá 31/05/2026 12:07

(PLO)- Thi thể nam giới bị phân hủy còn bộ xương được phát hiện mắc kẹt trên gành đá.

Sáng 31-5, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính thi thể được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.

Bộ xương người mắc kẹt trên gành đá. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, ngày 30-5, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá hẻo lánh tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn phát hiện thi thể đã phân hủy.

Nhận tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương và một số mảnh quần áo đã phai màu, mục nát.

Nạn nhân được xác định sơ bộ là nam giới, vị trí phát hiện nằm ở khu vực đá gành hẻo lánh, ít người qua lại.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra.