Hạ Arsenal, PSG không được giữ chiếc cúp vô địch Champions League 31/05/2026 02:22

(PLO)- PSG sẽ không được giữ chiếc cúp vô địch Champions League sau khi họ đánh bại Arsenal trong trận chung kết kịch tính.

Một điều khoản quy định Arsenal hay Paris Saint-Germain (PSG) sẽ không được giữ chiếc cúp Champions League nếu họ giành chức vô địch khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết. Rạng sáng nay 31-5, PSG đã bảo vệ thành công danh hiệu Champions League bằng cách đánh bại Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi hòa nhau với tỉ số 1-1 với bàn mở tỉ số sớm của Havertz và pha lập công gỡ hòa trên chấm 11m của Dembele.

Tuy nhiên, PSG sẽ không được giữ vĩnh viễn chiếc cúp Champions League do quy định của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trừ khi tiếp tục vô địch mùa tới. Năm 2009, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã quyết định trao một bản sao chiếc cúp cho đội vô địch mỗi năm, có khắc tên của họ, đồng nghĩa với việc CLB có thể trưng bày nó vĩnh viễn trong bảo tàng của mình.

Mặc dù đội chiến thắng sẽ nâng cao chiếc cúp gốc sau trận đấu, nhưng sau đó chiếc cúp sẽ được trả lại cho UEFA tại trụ sở của họ ở Thụy Sĩ. Sau khi vô địch, PSG có thể làm bản sao của chiếc cúp nhưng phải đánh dấu rõ ràng là bản sao và kích thước tối đa của chiếc cúp chỉ được phép bằng 80% kích thước của chiếc cúp gốc.

Arsenal thể vô địch không Champions League. ẢNH: EPA

Trước khi luật thay đổi, các CLB đã giành được cúp năm lần tổng cộng hoặc ba lần liên tiếp sẽ được giữ cúp gốc vĩnh viễn. CLB đầu tiên được giữ cúp gốc là Real Madrid sau khi là đội đầu tiên vô địch 5 lần từ năm 1956 đến năm 1960.

Ajax là đội tiếp theo được giữ cúp vô địch sau khi giành chức vô địch Champions League ba năm liên tiếp từ năm 1970 đến năm 1973. Bayern Munich cũng đạt được cú hat-trick chiến thắng liên tiếp từ năm 1974 đến năm 1976 để trở thành đội thứ ba được giữ cúp gốc.

AC Milan đã giành chức vô địch Champions League lần thứ năm vào năm 1994, gia nhập CLB danh giá. Liverpool trở thành đội bóng Anh duy nhất giữ vĩnh viễn chiếc cúp sau khi đánh bại gã khổng lồ Ý trong "Phép màu Istanbul" năm 2005.

Liverpool cũng vinh dự là đội bóng cuối cùng giữ chiếc cúp này vĩnh viễn trước khi luật thay đổi vào năm 2009. Điều đó có nghĩa là chiến thắng của Barcelona trong trận chung kết năm 2015 trước Juventus đã buộc đội bóng Tây Ban Nha phải trả lại chiếc cúp cho UEFA.

PSG ăn mừng sau loạt sút luân lưu kịch tính. Ảnh: UEFA

Phát biểu trước trận chung kết ở Budapest, HLV Mikel Arteta của Arsenal gọi việc được thi đấu trong trận chung kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu là một "đặc ân". Ông thầy người Tây Ban Nha nói: "Điều này thật tuyệt vời. Đó là một đặc ân to lớn.

Bạn sẽ thấy ngay tác động khi vào đến trận chung kết, cách mọi người phản ứng, việc được ở đó, được hiện diện, việc đã vượt một chặng đường dài đến đó, và những yêu cầu mà bạn phải đáp ứng từ tất cả những điều đó. Đây là giải đấu đặc biệt nhất thế giới ở cấp CLB. Điều đó là không thể bàn cãi. Tôi thực sự muốn tận hưởng nó và tất nhiên là giành chiến thắng".

Arsenal đã tận hưởng trận chung kết Champions League còn chiến thắng thì không. Thật tiếc cho thầy trò HLV Mikel Arteta.