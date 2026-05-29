PSG gặp đại họa ở chung kết với Arsenal 29/05/2026 11:54

(PLO)- PSG đang bước vào trận chung kết Champions League với Arsenal trong trạng thái chưa thật sự yên tâm, khi HLV Luis Enrique vẫn phải chờ kết luận cuối cùng về tình hình của Achraf Hakimi.

Hậu vệ người Morocco gặp vấn đề ở vùng đùi và đã vắng mặt kể từ trận bán kết lượt đi với Bayern Munich đang khiến PSG đứng ngồi không yên.

Dù Hakimi đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, khả năng anh kịp ra sân tại Budapest vẫn bị đánh giá khá thấp. Đây là tổn thất lớn với PSG, bởi Hakimi luôn là một trong những mũi khoan quan trọng bên hành lang phải. Tốc độ, khả năng leo biên và hỗ trợ tấn công của anh là thứ giúp đội bóng Pháp tạo ra nhiều phương án gây áp lực lên đối thủ.

Trong thời gian Hakimi vắng mặt, Luis Enrique buộc phải kéo Warren Zaire-Emery xuống đá hậu vệ phải. Dù không phải vị trí sở trường, cầu thủ trẻ này vẫn chơi khá chắc chắn và mang lại sự cân bằng cần thiết cho hệ thống phòng ngự PSG.

Hakimi bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương. Ảnh: EPA.

Sự điều chỉnh đó khiến tuyến giữa PSG phải sắp xếp lại, với Fabian Ruiz, Vitinha và Joao Neves nhiều khả năng tiếp tục được tin dùng.

HLV Luis Enrique thực sự không muốn xáo trộn quá nhiều công thức đã đưa PSG vào chung kết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn ưu tiên sơ đồ 4-3-3, đặt trọng tâm vào khả năng kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tốc độ ở hai biên.

Trên hàng công, PSG có lý do để tự tin khi Ousmane Dembele được cho là đã sẵn sàng đá chính sau những lo ngại về thể lực. Desire Doue có thể đảm nhiệm cánh phải, trong khi Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên cánh trái.

HLV Enrique gặp cơn đau đầu trước trận chung kết với Arsenal. Ảnh: EPA.

Kvaratskhelia đang có mùa giải bùng nổ và là một trong những cầu thủ tấn công đáng sợ nhất còn lại ở Champions League. Ngôi sao người Georgia từng khiến hàng thủ của nhiều đội bóng lớn khốn đốn, trong đó có Bayern Munich và Chelsea. Vì vậy, Arsenal chắc chắn phải chuẩn bị kỹ nếu không muốn cánh phải của mình bị đặt vào tình trạng báo động.

Ở hàng thủ, Marquinhos và Willian Pacho dự kiến đá trung vệ, Nuno Mendes trấn giữ cánh trái, còn Zaire-Emery nhiều khả năng tiếp tục thay Hakimi bên cánh phải. Trong khung thành, Matvei Safonov được dự đoán bắt chính do Lucas Chevalier chấn thương.

Đội hình dự kiến của PSG trước Arsenal gồm Safonov; Mendes, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele và Doue.