MU thừa nhận thất bại, Man City thắng trong cuộc đua mua siêu sao 28/05/2026 13:25

Đó là dòng tít trong bản tin gán nhãn độc quyền của tờ Mirror (Anh). MU mở đường cho Manchester City tiến hành thương vụ chiêu mộ siêu sao người Anh Elliot Anderson với giá khoảng 100 triệu bảng Anh. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã thừa nhận thất bại trước đối thủ truyền kiếp Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson, tờ Mirror viết.

Manchester United đã nhắm đến tiền vệ người Anh của Nottingham Forest này như một trong những mục tiêu chuyển nhượng chính trong mùa hè. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United không sẵn lòng đáp ứng mức giá yêu cầu khoảng 100 triệu bảng Anh.

MU cũng được biết Anderson muốn gia nhập Man City hơn là họ. Man City ngày càng tự tin sẽ chiêu mộ được Anderson, bất chấp việc HLV Pep Guardiola rời đi. Enzo Maresca được kỳ vọng sẽ thay thế Guardiola tại Etihad, và ông đã bật đèn xanh cho việc chiêu mộ Anderson, 23 tuổi.

MU sẽ hướng sự chú ý sang các mục tiêu khác trong nỗ lực chiêu mộ thêm tiền vệ trước mùa giải tới. Adam Wharton, Carlos Belaba và bộ đôi của Real Madrid là Aurelien Tchouameni và Federico Valverde vẫn là những mục tiêu tiềm năng của "quỷ đỏ" thành Manchester. Trong khi đó, MU đã cân nhắc việc chiêu mộ Alexis Mac Allister, nhưng biết rằng việc đạt được thỏa thuận với Liverpool là điều rất khó xảy ra vì "sự kình địch không đội trời chung" của 2 CLB.

Elliot Anderson sẽ gia nhập Man City thay vì MU. ẢNH: ALL STAR

Trong khi đó, Man City muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson trước khi anh lên đường cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 vào tháng 6. Nhưng Nottingham Forest biết rằng giá trị của Anderson sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu anh có một giải đấu thành công cùng Tam Sư tại Bắc Mỹ.

Nottingham Forest sẽ không cản trở Elliot Anderson ra đi trong mùa hè này nếu anh quyết định chuyển đến một CLB lớn hơn. Anderson, người đã cùng đội tuyển Anh vô địch Giải vô địch U-21 châu Âu năm 2025 vào mùa hè năm ngoái, gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle vào năm 2024 với giá 35 triệu bảng Anh.

Elliot Anderson đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League. Anh dự kiến ​​sẽ đá chính trong trận đấu mở màn vòng bảng World Cup 2026 của đội tuyển Anh gặp Croatia ở Dallas. Trận đấu cuối tuần trước với Bournemouth là lần ra sân thứ 50 của Elliot Anderson trong mùa giải và các cổ động viên của Nottingham Forest đã dành cho anh một tràng pháo tay nhiệt liệt.