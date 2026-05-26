MU nhận tin vui về thương vụ chuyển nhượng Tonali 26/05/2026 13:17

MU là một trong số nhiều CLB quan tâm đến tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United trong mùa hè này. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nhận được một tin vui lớn trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ người Ý, sau khi Juventus không giành được vé tham dự Champions League, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Manchester United rất muốn đưa Sandro Tonali đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng nhiều người dự đoán "quỷ đỏ" sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của tiền vệ 26 tuổi người Ý.

Arsenal, Manchester City, Real Madrid và Paris Saint-Germain nằm trong số những CLB được cho là quan tâm đến Sandro Tonali. Juventus cũng là một đội bóng từng bày tỏ sự quan tâm đến Tonali, tuy nhiên, việc Tonali trở lại Ý giờ đây dường như ngày càng khó xảy ra sau khi "Bà đầm già" không giành được vé tham dự Champions League.

Đội bóng của HLV Luciano Spalletti bước vào trận đấu cuối cùng gặp Torino với yêu cầu bắt buộc là phải giành chiến thắng và những kết quả thuận lợi ở các trận đấu khác mới có thể giành vé tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB mùa giải tới. Tuy nhiên, Juventus thậm chí không thể hoàn thành phần việc của mình, đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn và để hòa 2-2.

Tonali sẽ là sự bổ sung chất lượng cho MU. ẢNH: NEWCASTLE

Kết quả này khiến Juventus kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu, sau AC Milan ở vị trí thứ năm và Como ở vị trí thứ tư, đồng nghĩa với việc họ sẽ thi đấu tại Europa League mùa giải tới. Hy vọng chiêu mộ Tonali của Juventus gần như đã tan biến. Tuần trước, có thông tin cho rằng Juventus cần được thi đấu tại Champions League để thuyết phục Tonali trở lại Ý.

Những trận đấu cuối mùa giải ở Ý đã dẫn đến hai vụ sa thải. AC Milan đã thông báo sa thải HLV trưởng Massimiliano Allegri và giám đốc điều hành Giorgio Furlani, ngay sau khi thua Cagliari 1-2 để Como vượt lên vị trí thứ tư lấy mất suất dự Champions League mùa tới.

Theo tờ Mirror (Anh), với việc Juventus và AC Milan sắp rút khỏi cuộc đua, MU nhận được một cú hích đáng kể trong nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ Tonali. MU đã có suất tham dự Champions League theo đúng mong đợi của Tonali và nhiều khả năng cũng trao cho anh một suất đá chính ngay lập tức, khi đội bóng của HLV Michael Carrick cần lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại.

MU đang nhắm đến ít nhất hai tiền vệ trung tâm trong mùa hè này để bù đắp cho sự ra đi của Casemiro và lịch thi đấu dày đặc hơn ở mùa giải tới. Ederson của Atalanta nằm trong số những mục tiêu khác mà MU nhắm đến, với việc talkSPORT đưa tin rằng Quỷ đỏ đã đạt được "thỏa thuận miệng" để ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ người Brazil.

Ederson từ lâu đã được liên hệ với việc chuyển đến MU, và dường như thương vụ này có thể được hoàn tất vào mùa hè này. Các cuộc đàm phán giữa MU và Atalanta đang tiến triển tốt đẹp về một vụ chuyển nhượng tiềm năng trị giá 43 triệu bảng Anh.

Elliott Anderson của Nottingham Forest, Mateus Fernandes của West Ham và Aurelien Tchouameni của Real Madrid đều được cho là có khả năng chuyển đến Old Trafford khi Manchester United đang tìm cách tăng cường lực lượng. Mùa hè này hứa hẹn sẽ rất bận rộn đối với những người ở Manchester United, khi họ chuẩn bị cho sự trở lại Champions League sau ba năm vắng bóng.