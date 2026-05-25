Pep Guardiola khóc nghẹn khi chia tay Man City 25/05/2026 13:18

(PLO)- Sân Etihad đã trải qua một đêm đầy nước mắt khi HLV Pep Guardiola chính thức nói lời chia tay Manchester City sau một thập kỷ gắn bó.

Thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh không còn là điều người hâm mộ quan tâm nhất. Tất cả chỉ hướng về khoảnh khắc chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola cầm micro giữa sân và nghẹn ngào gửi lời tạm biệt.

Dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến năm 2027, Guardiola quyết định khép lại hành trình huy hoàng cùng Man City sau 10 năm tạo nên kỷ nguyên rực rỡ nhất lịch sử đội bóng. Khi hàng chục nghìn cổ động viên đồng thanh hô vang tên mình, Guardiola bật khóc ngay trên sân khấu.

“Tại sao các bạn lại yêu quý tôi đến thế?”, Guardiola xúc động nói trong tiếng reo hò không dứt từ khán đài Etihad. Ông thừa nhận chưa từng nghĩ mối liên kết giữa mình với người hâm mộ Man City lại sâu đậm đến vậy. Nhà cầm quân 55 tuổi nhiều lần phải dừng lại để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục phát biểu.

Khoảnh khắc Guardiola chia tay Man City. Ảnh: EPA.

Một trong những khoảnh khắc khiến cả sân vận động lặng đi là khi Pep Guardiola nhắc đến cha mình. Ông tiết lộ cha đã 95 tuổi và có mặt trên khán đài để chứng kiến ngày chia tay đặc biệt ấy. Guardiola tin rằng trong tương lai, một góc khán đài Etihad sẽ mang tên gia đình ông, điều mà ông xem là vinh dự lớn nhất sự nghiệp.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 Champions League. Dù mùa giải 2025-2026 khép lại với vị trí á quân sau Arsenal, Guardiola vẫn rời Etihad như huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.