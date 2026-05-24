Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ Man City trước cáo buộc của Premier League 24/05/2026 13:51

Pep Guardiola một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của mình vào ban giám đốc Manchester City trước cáo buộc từ Premier League. Trận đấu với Aston Villa vào lúc 22 giờ đêm nay (24-5) ở vòng cuối cùng Ngoại hạng Anh mùa này sẽ khép lại một thập kỷ của Guardiola tại đội chủ sân Etihad. Việc HLV người Tây Ban Nha ra đi diễn ra trước khi có phán quyết cuối cùng về hơn 115 cáo buộc về hành vi sai phạm tài chính.

Pep Guardiola, người đã từ chối loại trừ khả năng dẫn dắt đội tuyển Anh trong tương lai, khẳng định Man City vô tội trước cáo buộc sai phạm tài chính của Premier League. Đáng chú ý, dù chia tay Man City nhưng Guardiola vẫn đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu ở đội chủ sân Etihad.

"Sẽ có một giải pháp", HLV Pep Guardiola của Manchester City cho biết, "Tôi tin tưởng họ (ban lãnh đạo Manchester City), bởi vì tôi đã nói chuyện với họ và tôi tin tưởng vào cách họ hành xử, những gì họ đã làm. Không một nhân viên nào, từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ và HLV trưởng, đều có mặt ở đây. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Và tôi tin tưởng CLB".

Một số cáo buộc Man City vi phạm tài chính đã xảy ra khi Guardiola là HLV ở đây, cuộc điều tra tập trung vào giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha đang rao bán căn hộ sang trọng của mình tại City Suites - dự kiến ​​có giá trị khoảng 2 triệu bảng Anh – nhưng chắc chắn ông sẽ còn quay trở lại Manchester.

Guardiola hoàn toàn tin tưởng Man City vô tội trước 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League. ẢNH: PA WIRE

Pep Guardiola nói thêm, "Trong một thời gian, tôi sẽ không làm HLV. Đó là điều duy nhất. Tôi hứa với các bạn rằng nếu tôi còn sức, tôi sẽ ở đây với họ. Nếu không, tôi vẫn sẽ ở đây. Thành thật mà nói, tôi xứng đáng được nghỉ ngơi".

Dự kiến ​​Enzo Maresca sẽ tiếp quản vị trí của Guardiola, và Man City cần đàm phán một gói bồi thường với Chelsea. Mặc dù khán đài mang tên Pep Guardiola tại sân Etihad sẽ được khánh thành vào hôm nay, ông không muốn những thành tựu của mình trở thành cái bóng phủ lên tương lai.

"Trong công việc này, việc sao chép là không hiệu quả", HLV Pep Guardiola khẳng định, "Bạn phải độc đáo, phải tự nhiên và là chính bạn. Và HLV mới sẽ vẫn là chính mình, phải là như vậy. Và đó là lý do tại sao mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi nghĩ đội hình hiện tại rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Bởi vì tôi khá chắc chắn rằng với những cầu thủ này, với HLV mới, với ban huấn luyện, với tất cả mọi người ở đó, họ sẽ làm tốt công việc cần thiết để tiếp tục trụ lại ở đây.

Tôi không có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai, ngoại trừ việc nghỉ ngơi và bù đắp lại thời gian đã bỏ lỡ với các con khi chúng lớn lên. Có nhiều điều tôi chưa làm được. Tôi muốn làm những việc ngớ ngẩn, tôi muốn làm. Tôi sẽ không hề nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến bóng đá trong những năm tới".