MU chính thức xác nhận Sancho và 5 ngôi sao ra đi 11/06/2026 13:06

MU đã công bố danh sách cầu thủ được giữ lại sau khi mùa giải 2025 - 2026 kết thúc, trong đó có sáu cầu thủ sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng của họ hết hạn vào mùa hè này. MU xác nhận Jadon Sancho nằm trong số các cầu thủ ra đi.

Jadon Sancho, 26 tuổi, gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng Anh vào năm 2021 và đã có 83 lần ra sân trong thời gian thi đấu tại Old Trafford, ghi 12 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo. Trận đấu cuối cùng của Sancho cho "Quỷ đỏ" là tại Siêu cúp Anh năm 2024, khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận gặp Manchester City .

Cầu thủ từng 23 lần khoác áo đội tuyển Anh này đã trải qua nửa sau mùa giải 2023 - 2024 trở lại Borussia Dortmund trước khi được MU cho mượn đến Chelsea vào mùa 2024 - 2025 và sau đó đến Aston Villa vào mùa 2025 - 2026. Mặc dù đã cố gắng bán đứt Sancho trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè gần đây, MU đều không thể bán được và giờ phải chấp nhận mất anh miễn phí khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng Sáu.

Cùng với Sancho, những cầu thủ khác rời Manchester United bao gồm Casemiro, Tyrell Malacia, Sonny Aljofree, James Bailey và Malachi Sharpe, sau khi Quỷ đỏ công bố danh sách cầu thủ được giữ lại đầy đủ vào ngày 10-6 (giờ Anh).

Sancho chính thức chia tay MU. ẢNH: EPA

Casemiro xác nhận rời MU vào tháng Giêng và kết thúc mùa giải với phong độ xuất sắc dưới thời HLV Michael Carrick, giúp họ giành vé trở lại Champions League khi kết thúc ở vị trí thứ ba Premier League. Cầu thủ người Brazil gia nhập MU từ Real Madrid năm 2022 và trở thành người hùng được fan "quỷ đỏ" yêu mến, ra sân hơn 150 trận và giúp đội giành Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup.

Một số cổ động viên của "quỷ đỏ" hy vọng MU có thể thuyết phục cầu thủ 34 tuổi này thay đổi quyết định và ở lại thêm ít nhất một mùa giải nữa, nhưng lập trường của MU và Casemiro không thay đổi. Anh đã có trận đấu cuối cùng cho MU trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest vào tháng trước.

Trong một thông điệp đầy xúc động sau trận đấu cuối cùng của mình với Manchester United, Casemiro viết trên mạng xã hội: "Có những nơi chúng ta đi qua trong cuộc đời… và có những nơi trở thành một phần con người chúng ta. Manchester sẽ mãi mãi là nhà của tôi".

Gửi đến thành phố Manchester, Manchester United và tất cả người hâm mộ, lời cảm ơn chân thành nhất của tôi. Bốn năm qua là khoảng thời gian không thể nào quên, tràn ngập những khoảnh khắc mà gia đình tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng suốt cuộc đời. Thật khó để diễn tả hết niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà chúng tôi cảm nhận được ở đây. Cảm ơn vì mỗi lời cổ vũ, mỗi kỷ niệm, và vì đã khiến chúng tôi cảm thấy như ở nhà ngay từ ngày đầu tiên. Mãi mãi là một Quỷ Đỏ".

Casemiro ra đi như một huyền thoại của Manchester United. ẢNH: AMA

Trong khi đó, Malacia đã trải qua bốn năm đầy khó khăn tại MU sau khi chuyển đến từ Feyenoord với giá 13 triệu bảng Anh vào năm 2022. Hậu vệ người Hà Lan đã có một mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn tại Quỷ đỏ, ra sân 39 trận trên mọi đấu trường. Nhưng mọi chuyện bắt đầu xuống dốc từ đó sau khi Malacia dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu 18 tháng.

Cầu thủ người Hà Lan chỉ ra sân 12 lần cho Manchester United sau khi bình phục chấn thương vào tháng 11 năm 2024, và sẽ kết thúc quãng thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ vào mùa hè này khi hợp đồng hết hạn.

Aljofree, Bailey và Sharpe sẽ rời học viện đào tạo trẻ của Manchester United. Manchester United sẽ hỗ trợ họ tìm kiếm CLB mới, cũng như cung cấp một chương trình chăm sóc sau tốt nghiệp học viện được thiết kế riêng, và sẽ giúp họ luôn duy trì mối liên hệ trọn đời với CLB.