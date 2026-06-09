Truyền thông đồng loạt lên tiếng sau khoảnh khắc ngoạn mục của ngôi sao MU 09/06/2026 12:24

(PLO)- Truyền thông Argentina đồng loạt lên tiếng về Lisandro Martinez sau khoảnh khắc "ngoạn mục" của ngôi sao đang chơi cho MU này.

Ngôi sao của MU Lisandro Martinez, đã thi đấu cho đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026. Truyền thông Argentina đã đưa ra nhận định về hậu vệ 28 tuổi này đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước Honduras như thế nào.

Lisandro Martinez đã củng cố vị trí của mình trong đội hình của Lionel Scaloni bất chấp một mùa giải đầy biến động khác tại Manchester United. Anh đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải do chấn thương, và sau đó chấn thương bắp chân càng hạn chế thời gian thi đấu của anh.

Martinez đã có 18 lần ra sân ở giải Premier League cho MU ở mùa vừa qua và đá chính trong ba trận cuối mùa giải, tiếp tục củng cố tham vọng dự World Cup 2026. Anh là thành viên của đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 và đã có màn trình diễn đầy hứa hẹn trong trận giao hữu gặp Honduras trước thềm giải đấu mùa hè này.

Ngôi sao của Inter Milan, Lautaro Martinez, đã mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch thế giới từ chấm phạt đền, trước khi Giuliano Simeone của Atletico Madrid nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ. Martinez của MU đã giúp đội nhà giữ sạch lưới đồng thời tạo ra một khoảnh khắc đáng chú ý trong vòng cấm đối phương.

Martinez ra sân rất hạn chế cho MU mùa vừa qua vì chấn thương. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Đây là một màn trình diễn đáng chú ý của Martinez, người lần cuối khoác áo đội tuyển Argentina vào tháng 10 năm 2024. Trong bối cảnh ngôi sao của MU đang nỗ lực giành một suất đá chính tại World Cup 2026, báo chí Argentina đã đánh giá màn trình diễn của anh trong trận đấu với Honduras như sau.

Clarin

Bài báo sau trận đấu của tờ Clarin (Argentina) đã chấm cho Martinez 6 điểm nhờ những nỗ lực của anh, khi hầu như không gặp phải mối đe dọa nào từ hàng công Honduras.

Martinez được mô tả là "chắc chắn trong phòng ngự" và không gặp khó khăn gì trước khi được thay thế bởi Cristian Romero ngay sau phút thứ 60. Tuy nhiên, chính tình huống xử lý trong khu vực cấm địa đối phương của Martinez mới thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Ngôi sao của MU đã "làm mọi người bất ngờ" với cú sút kiểu xe đạp chổng ngược trong vòng cấm của Honduras. Mặc dù cú sút đi vọt xà ngang, tờ Clarin nhận xét đó suýt nữa đã là một "bàn thắng ngoạn mục".

Cú xe đạp chổng ngược không thành bàn của Martinez được báo chí Argentina ca ngợi. ẢNH: Tim Warner/Mirror

La Nacion

Tờ báo Argentina này cũng chấm cho Martinez 6 điểm nhưng gọi anh là một "chiến binh tận tụy". La Nacion ca ngợi ngôi sao của MU vì "tinh thần thi đấu tuyệt vời" và "không bao giờ bỏ cuộc". Martinez đã chứng tỏ sự "nhanh nhẹn" của mình khi tạo nên khoảnh khắc ngoạn mục, suýt ghi bàn bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược. Tờ báo cũng khen ngợi thể trạng của Martinez sau những lo ngại về chấn thương trước đó.

Bản tường thuật trận đấu ghi nhận: "Sau nhiều chấn thương cản trở thời gian thi đấu của Martinez tại Manchester United, anh ấy trông rất sung sức và sẵn sàng bất cứ khi nào cần thiết". Martinez sẽ rất muốn gây ấn tượng với HLV Scaloni, khi anh đã ra sân trong 5 trên 7 trận đấu của Argentina tại World Cup trước đó.