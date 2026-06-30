Brazil chưa thể phá vỡ lời nguyền kỳ lạ nhất lịch sử World Cup 30/06/2026 06:37

(PLO)- Tuyển Brazil vẫn chưa thể chấm dứt lời nguyền 70 năm tại World Cup sau khi Vinicius Jr suýt chút nữa đã làm được điều đó.

Rạng sáng nay, Brazil đã xuất sắc đánh bại Nhật Bản 2-1 để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026, còn Đức bất ngờ thua Paraguay trong loạt sút luân lưu sau khi hòa nhau 1-1. Nhưng kể từ thời Pele năm 1958, có 29 lần một điều đặc biệt xảy ra tại các kỳ World Cup, đó là việc một cầu thủ lập hat-trick ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhưng bất chấp tài năng đáng kể của những cầu thủ từng khoác lên mình chiếc áo vàng huyền thoại đó, vẫn chưa có một Brazil nào lặp lại được kỳ tích tương tự, sau 70 năm. Đây là một sự thật thú vị, chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Brazil phát điên. Một trong những bí ẩn chưa được giải đáp lớn nhất trong bóng đá hiện đại, tờ Mirror (Anh) bình luận ví von.

Bởi vì lần cuối cùng điều đó xảy ra, JFK vẫn còn sống và cố huyền thoại Arnold Palmer giành chiến thắng tại giải Masters, danh hiệu đầu tiên trong số bảy danh hiệu Major mà ông đạt được.

Nhưng chính cú hat-trick của Pele tại World Cup 1958 mới thực sự thống trị làng thể thao. Cú hat-trick đó được ghi vào lưới Pháp ở bán kết khi vua bóng đá mới chỉ là một thiếu niên. Pele đã khẳng định tên tuổi của mình trên sân khấu lớn nhất, một tài năng xuất chúng, người sau này trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại và biểu tượng nhất mọi thời đại.

Khi Pele qua đời vào tháng 12 năm 2022, có lẽ ông đã tự hỏi tại sao các hậu bối của mình vẫn chưa tái lập thành tích của ông. Tại sao quốc gia bóng đá vĩ đại nhất thế giới lại chưa có một cầu thủ nào ghi được hat-trick thứ hai tại World Cup, kể từ khi Pele lập được hat-trick gần bảy thập kỷ trước?

Trong những năm qua đã có 29 trường hợp như vậy. Gerd Muller của Đức và Gabriel Batistuta của Argentina mỗi người đều ghi 3 bàn thắng kiểu này. Kylian Mbappe của Pháp cũng có hat-trick, mà đó lại là trong trận chung kết World Cup gần nhất tại Qatar. Và tất nhiên, Sir Geoff Hurst đã ghi 3 bàn thắng nổi tiếng nhất vào năm 1966, giúp đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup duy nhất tại Wembley bằng trận thắng Đức 4-2 đầy tranh cãi.

Nhưng khi nói đến những chàng trai đến từ Brazil, không ai trong số họ khoác lên mình chiếc áo vàng huyền thoại đó làm được điều đó ở bất kỳ trận đấu World Cup nào, chứ đừng nói đến trận đấu quan trọng nhất giải đấu, ngoại trừ Pele.

Có thể điều này nghe có vẻ không quan trọng, khi mà Brazil đã giành được 5 chức vô địch World Cup, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng nếu xét đến vô số những cầu thủ xuất sắc mà bóng đá Brazil đã sản sinh ra, thì điều này nghe thật khó tin.

Vinicius suýt chút nữa lập hat-trick cho tuyển Brazil tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR

Đội tuyển Brazil đã chắp cánh cho sự nghiệp của một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong làng bóng đá. Brazil có danh sách dài những ngôi sao đi vào ngôi đền huyền thoại ở môn thể thao vua. Những cái tên này giống như một danh sách những chiếc Rolls Royce: Jairzinho, Romario, Ronaldo, Tostao, Bebeto, Careca, Rivaldo, Neymar và Ronaldinho đều từng góp mặt trong làng bóng đá mà chưa từng lập được hat-trick nào tại World Cup.

Điều tương tự cũng dành cho Zico, một tiền vệ tấn công, nhưng vẫn ghi được 48 bàn thắng trong 71 lần ra sân cho tuyển Brazil. Mặc dù không ai ghi nhiều bàn thắng cho Brazil hơn Neymar, nhưng trong số 79 bàn thắng đó, không có 1 trận nào mà Neymar lập hat-trick.

Neymar vẫn còn thời gian để chấm dứt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khi Brazil đã tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. Anh đã hồi phục thể lực và có một lần ra sân ngắn ngủi trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Brazil gặp Scotland. Trong trận đấu đó, Vinicius Junior đã ghi hai bàn và nhiều lần suýt ghi bàn thắng thứ ba.

Khi thời gian của trận đấu trôi qua, sự thất vọng của Vinicius ngày càng tăng vì không thể phá vỡ lời nguyền tồn tại suốt gần 70 năm của tuyển Brazil, một phần không nhỏ là vì anh đã bỏ lỡ cơ hội lớn bất chấp việc Scotland phòng ngự như một đội bóng nghiệp dư.

Gần 70 năm qua, vẫn chưa có cầu thủ Brazil nào lập hat-trick tại World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trước đó ở vòng bảng, Matheus Cunha của Manchester United cũng suýt phá bỏ được lời nguyền hat-trick. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ ghi được hai bàn thắng trong trận thắng 3-0 trước Haiti. HLV Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Brazil lần thứ sáu đăng quang ở World Cup. Ông sẽ không quan tâm ai có thể ghi 3 bàn, mà chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu.

Nhưng có thể chắc chắn rằng cả một quốc gia cuồng bóng đá như Brazil sẽ ăn mừng nếu một trong những người hùng hiện tại của họ lặp lại thành tích mà Pele từng đạt được tại World Cup 2026.

Vì chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi...