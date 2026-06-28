Cuộc chia ly màu đỏ 28/06/2026 13:15

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.

Sau 3 ngày chờ đợi kết quả từ các bảng đấu với hy vọng giành suất dành cho những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, đội bóng xứ Kim chi đã nói lời chia ly cuộc chơi lớn. Cánh cửa vào vòng 32 đội khép lại, kéo theo nỗi thất vọng bao trùm và có thể đánh dấu lần cuối Son Heung-min góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Hàn Quốc khởi đầu khá thuận lợi khi đánh bại CH Czech 2-1 ở trận ra quân. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo rơi xuống vị trí thứ ba bảng A. Dù vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ cuộc đua giữa các đội đứng thứ ba, 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại không đủ để họ góp mặt trong tốp 8.

Trận thua Nam Phi trở thành tâm điểm chỉ trích khi HLV Hong Myung-bo quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị. Canh bạc chiến thuật ấy nhanh chóng phản tác dụng khi hàng công Hàn Quốc thi đấu bế tắc và đánh mất quyền tự quyết. Sau tiếng còi mãn cuộc, mọi hy vọng của đội bóng áo đỏ chỉ còn phụ thuộc vào kết quả từ các bảng đấu khác, trước khi chính thức tan biến.

Người Hàn Quốc ở World Cup với cuộc chia ly màu đỏ. Ảnh: EPA.

Truyền thông Hàn Quốc lập tức phản ứng dữ dội. Yonhap mô tả việc bị loại ngay từ vòng bảng là "đáng buồn" và là nỗi hổ thẹn của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Newsis cho rằng vận may đã quay lưng với HLV Hong Myung-bo, người đang đối mặt sức ép rất lớn sau màn trình diễn thất vọng.

Giải đấu của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều câu chuyện ngoài chuyên môn, từ những tranh cãi với truyền thông đến sự cố máy bay không người lái xuất hiện trong một buổi tập trước trận gặp Mexico. Tất cả góp phần tạo nên một kỳ World Cup đầy biến động.

Nỗi đau bị loại của Son Heung-min ở mùa World Cup cuối cùng. Ảnh: EPA.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất là tương lai của Son Heung-min. Tiền đạo đang khoác áo Los Angeles FC sẽ bước sang tuổi 34 trong thời gian tới và từng úp mở khả năng chia tay đội tuyển.

Sau 56 bàn thắng cùng nhiều năm đeo băng đội trưởng, World Cup 2026 rất có thể sẽ trở thành cuộc chia ly đầy nước mắt của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc.