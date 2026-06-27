Tuyển Iran kiên cường nhưng chờ vé vớt 27/06/2026 13:20

(PLO)-Tuyển Iran đã thể hiện vượt trội khi dự World Cup dù họ bị "bạc đãi" trên đất Mỹ...

Ba trận đấu ở bảng G, tuyển Iran không thắng cũng chẳng thua. Lượt trận cuối họ vừa hòa đội bóng trên cơ Ai Cập 1-1 tại Seattle. Tuyển Iran có 3 điểm qua ba trận xếp thứ ba bảng G sau Bỉ và Ai Cập cùng 5 điểm, trong khi New Zealand đã bị loại khi chỉ có 1 điểm.

Iran vừa kết thúc trận vòng bảng cực hay trước danh thủ Mo Salah và những người bạn. Rất tiếc phút bù giờ áp chót của hiệp 2, Iran có pha đưa bóng vào lưới nhưng bị việt vị.

Trung vệ Ramy Rabia của Iran đeo bám tay săn bàn Mo Salah của Ai Cập. Ảnh:AFC

Theo đó trong tình huống thủ môn lên cao, cầu thủ cuối cùng của đối phương (ở đây là Ai Cập) đứng phía gần nhất vạch vôi cầu môn nhà thì cầu thủ này được tính là... thủ môn... Cầu thủ Iran đưa bóng vào lưới diễn ra theo tình huống này... dẫn đến việt vị. Toàn đội Iran tiếc nuối khi trọng tài trao đổi tổ VAR và từ chối bàn thắng.

Iran đang thứ vị trí thứ 6 trong 8 vé vớt vào vòng 32 đội.

Nếu như Iran thắng 2-1 thì họ đường đường chính chính vào vòng 32 đội với 5 điểm. Thật đáng tiếc.

Tuy nhiên nhìn lại lịch sử, tuyển Iran dự World Cup thường bị loại ở vòng bảng. Bây giờ, tuyển Iran thi đấu với tinh thần rất cao vượt khó khi chủ nhà Mỹ đã tạo ra quá nhiều bất lợi họ. Trong khó khăn thầy trò HLV Amir Ghalenoei đã thể hiện tinh thần “không bao giờ gục ngã”.

Những World Cup trước thì tuyển Iran thường thua trận và bị loại ngay sau vòng bảng. Tuyển Iran hay thua 2 trận hoặc cả ba rồi rời giải. Lần này ở bảng G có thể là bảng tử thần với Iran với Bỉ cực mạnh, Ai Cập quá nhiều ngôi sao, nhưng họ đã không để hai đối thủ này thắng.

New Zealand là đối thủ đầu tiên mà lẽ ra trình độ của Iran đã thắng được, nhưng trận đầu của giải trên đất Mỹ quá khó khăn Iran chỉ hòa trong thế rượt đuổi. Chạm trán với Bỉ và Ai Cập đã thấy một Iran thể hiện tinh thần cao thật sự.

Với 3 điểm có được, Iran xếp thứ 3 bảng G và đang thứ ở vị trí thứ 6 trong tám tấm vé vớt.

Iran đang hồi hộp liệu có nổi tấm vé vớt khi còn 3 bảng nữa đá lượt cuối vào ngày 28-6.