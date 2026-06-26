Tuyển Thái Lan đưa đội trẻ đá AFF Cup 26/06/2026 12:02

HLV Anthony Hudson vừa có cuộc họp bàn định hướng bóng đá Thái Lan với lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT). Theo đó, đội tuyển Thái Lan không đặt nặng hai kỳ AFF Cup sắp tới đây.

Tuyển Thái Lan sẽ đưa đội trẻ vào đá AFF Cup. Thực ra, đây là điều mà bóng đá Thái Lan từng làm vào thời điểm họ không có đối thủ tại Đông Nam Á. Có điều mỗi khi Thái Lan đưa cầu thủ trẻ khoác áo tuyển thua "sấp mặt" thì họ lại "cay cú" đuổi HLV, còn lực lượng chính để dành “bơi ra biển lớn”, cứ vừa khởi động lại thua, rồi cuối cùng lại quay về giải khu vực.

HLV Anthony Hudson (trái) muốn trẻ hóa tuyển Thái Lan. Ảnh: B.P

Gần đây, khi đội U-17 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng giải U-17 Đông Nam Á hồi tháng tư tại Indonesia, HLV Sivalurk nói đó là đội B, còn đội A “ém quân” chờ VCK U-17 châu Á. Rồi đến VCK U-17 châu Á, Việt Nam thì có vé đi World Cup, còn Thái Lan lại toàn thua chia tay ngay sau vòng bảng.

Đội hình tuyển Thái Lan hiện quá già vì các HLV trưởng bị áp lực thành tích, không dám trẻ hóa, bởi nếu trẻ hóa bị gãy 1 giải là ghế HLV trưởng cũng gãy theo.

Những năm 2000, bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu “bơi ra biển lớn”, không đặt nặng thành tích ở các giải Đông Nam Á. Họ đưa đội U-23 dự AFF Cup bị thua tơi tả, còn đội lớn “bơi ra biển ” thì cũng bơi không nổi. Đó là thời kỳ mà Thái Lan mất hết ngôi vương khu vực.

Nay bóng đá Thái Lan lại đưa ra "điệp khúc không đặt nặng các giải khu vực”. Có điều sòng phẳng nhìn nhận là bóng đá Thái Lan đang rất xuống cấp, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. CLB Buriram đá tốt ở các cúp quốc tế là nhờ ngoại binh... Và nó lại lấy sạch cơ hội của cầu thủ nội dẫn đến các tuyến tuyển Thái Lan ngày một yếu.

Trong một diễn biến khác, King’s Cup 2026 của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 9 với 3 khách mời Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (92) và Tajikistan (101). Oman là đội đã thua Indonesia 0-3 ở trận giao hữu hồi đầu tháng 6.