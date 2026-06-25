HLV Tuchel: 'Các đội tuyển mạnh không thể sánh bằng Ghana' 25/06/2026 11:54

(PLO)- Thomas Tuchel sẵn sàng loại bỏ những ngôi sao đã kiệt sức tại World Cup 2026, nhưng ông cũng nhắn nhủ người hâm mộ Anh "đừng hoảng loạn".

HLV Thomas Tuchel sẵn sàng xoay vòng đội hình vì các ngôi sao của đội tuyển Anh đã quá mệt mỏi. HLV trưởng đội tuyển Anh đã trấn an người hâm mộ rằng họ không nên hoảng loạn sau khi đội bóng của ông hòa 0-0 với Ghana tại World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel đang cân nhắc thực hiện một số thay đổi cho trận đấu cuối cùng của bảng L vào sáng chủ nhật gặp Panama tại sân vận động MetLife ở New Jersey. Declan Rice là một trong số những ngôi sao có thể được cho nghỉ ngơi và Tuchel tiết lộ: “Một số cầu thủ đang cảm thấy mệt mỏi. Tôi không ngại thực hiện việc xoay vòng đội hình".

Tiền vệ Declan Rice của Arsenal đang phải dưỡng thương gân kheo. Anh đã rời sân trong trận Anh hòa Ghana với những miếng băng quanh bắp chân trái. Declan Rice, 27 tuổi, đã ra sân tới 64 trận cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal và đội tuyển Anh mùa này.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh. ẢNH: GETTY/SUNSPORTS

Hậu vệ phải 26 tuổi của Chelsea, Reece James từng gặp nhiều vấn đề về chấn thương và hiện cũng đang được đội ngũ y tế của HLV Tuchel kiểm tra do lo ngại anh quá tải. Tuchel cũng đã tham gia buổi tập giãn cơ phục hồi thể lực cùng các học trò vào thứ Tư. HLV người Đức tự tin toàn đội sẽ phục hồi sau màn trình diễn thiếu sức sống trước Ghana.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói: “Chặng đường phía trước còn dài và không ai từng vô địch World Cup chỉ với bốn bàn thắng mỗi trận và chơi tấn công dồn dập cả. Chúng tôi luôn muốn nỗ lực hết mình và trách nhiệm của chúng tôi là cống hiến hết sức mình.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đôi khi rất khó khăn. Người hâm mộ cũng không cần cảm thấy tiêu cực với kết quả này. Tôi đã xem một số trận đấu ở lượt trận thứ hai World Cup 2026 của các quốc gia mạnh. Xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng này, nhưng trình độ của họ không thể sánh bằng Ghana ở phía bên kia sân.

Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng rất mạnh về thể chất và Panama đã chơi tốt trước Ghana. Vậy nên bây giờ, có lẽ đó là cái tên ít nổi bật nhất mà chúng ta phải đối đầu, nhưng trận đấu sẽ rất khó khăn".

Declan Rice đang rơi vào tình trạng kiệt sức và HLV Tuchel sẵn sàng cho anh nghỉ ngơi. ẢNH: GETTY/SUNSPORTS

Đội trưởng Harry Kane đang hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng thứ hai, sau khi đã giành được danh hiệu này tại World Cup 2018 ở Nga. Tiền đạo của Bayern Munich đã ghi hai bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia và khẳng định đội không cần phải lo lắng.

Harry Kane, 32 tuổi, nói: “Chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Sau trận đấu đầu tiên, không khí vô cùng phấn khích và màn trình diễn thực sự xuất sắc. Chúng tôi có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong trận đấu. Chắc chắn cũng có một số điều chúng tôi cần phải cải thiện.

Về mặt phòng ngự, chúng tôi đã chơi chắc chắn trước Ghana. Họ thực sự giỏi phản công nhưng chúng tôi đã hạn chế họ chỉ có khoảng hai pha tấn công. Vòng bảng là để vượt qua, tìm được nhịp điệu và cảm nhận không khí World Cup. Và sau đó vòng knock-out sẽ hoàn toàn khác. Chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng bằng một chiến thắng và tôi khá chắc chắn chúng tôi sẽ làm được điều đó".