Ronaldo hét vào ống kính truyền hình giải tỏa ức chế 24/06/2026 09:55

Cristiano Ronaldo lập cú đúp và trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử World Cup khi Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan 5-0 tại Houston ở lượt trận thứ hai bảng K vào ngày 24-6. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ của huyền thoại bóng đá này sau những lời chỉ trích nặng nề.

Cristiano Ronaldo cảnh báo những người chỉ trích anh rằng họ sẽ phải trả giá đắt, sau khi ghi hai bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan 5-0 tại Houston. Ronaldo đã hét vào ống kính truyền hình như giải tỏa mọi ức chế "Tôi đã trở lại, tôi đã trở lại!" sau khi cuối cùng cũng được tham gia "bữa tiệc" World Cup. Và biểu tượng 41 tuổi này tiết lộ anh đã rất muốn chứng minh mọi người đã sai - sau một "tuần đen tối" khi bị lu mờ trong trận đấu mở màn hòa CHDC Congo 1-1.

Cristiano Ronaldo cáo buộc những người chỉ trích rằng họ muốn anh giải nghệ. Và khi được hỏi tại sao anh lại hét lên đầy thách thức trước ống kính, Ronaldo nói: "Chỉ để các người không quên. Chỉ để các người không quên.

Đó là một tuần khó khăn và tăm tối. Tôi cảm thấy như mình đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi, nhưng tôi vẫn kiên trì như mọi khi vì tôi tin vào sự chăm chỉ hơn là bóng đá. Phải thừa nhận là rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã trở lại".

Ronaldo đã có 2 bàn đầu tiên ở World Cup 2026. ẢNH: FIFA

2 bàn thắng của Ronaldo đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử World Cup, sau Roger Milla, đồng thời vượt qua Eusebio để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup.

Ronaldo, người bác bỏ những tin đồn về sự rạn nứt trong đội tuyển Bồ Đào Nha, nói thêm: "Tôi rất hạnh phúc, nhưng đối với tôi điều quan trọng nhất là công sức mà toàn đội đã bỏ ra, sự tự tin mà chúng tôi có được. Chúng tôi đã phải chịu nhiều tổn thất trong tuần qua, chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng toàn đội đã làm việc rất tốt, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều."

Như người ta vẫn nói, chuyện xấu đôi khi lại tốt. Riêng về bản thân tôi, phá kỷ lục luôn là điều tuyệt vời, nhưng mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển quốc gia đạt được các mục tiêu đề ra. Về vấn đề này, điều quan trọng là phải vượt qua vòng bảng. Với bốn điểm, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó rồi".

Trong khi đó, ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026, Anh hòa thất vọng 0-0 với Ghana, còn Croatia thắng Panama 1-0.