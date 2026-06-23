Tuchel gửi lời cảnh báo gay gắt tới tuyển Anh 23/06/2026 11:52

Đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Ghana lúc 3 giờ sáng mai 24-6 ở lượt trận thứ hai World Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để giành vé vào vòng knock-out sớm, nhưng HLV Thomas Tuchel muốn các cầu thủ của mình luôn cảnh giác. Chiến lược gia người Đức đã dặn dò các cầu thủ của mình giữ bình tĩnh, bởi vì World Cup của Tam sư có thể kết thúc trong chớp mắt.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ban hành một loạt quy định mới nghiêm ngặt dành cho trọng tài ở World Cup 2026. Miguel Almiron của Paraguay đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì lấy tay che miệng nói điều gì đó với đối thủ. Đó là 1 trong những luật mới của FIFA nhằm tránh tình trạng các cầu thủ che miệng nói lời xúc phạm đối thủ để không lưu lại bằng chứng.

HLV Thomas Tuchel yêu cầu các cầu thủ Anh phải giữ bình tĩnh. ẢNH; MIRROR/GETTY

HLV trưởng đội tuyển Anh Tuchel cho biết các cầu thủ của ông phải giữ vững sự tập trung và không được để mất bình tĩnh, nếu không họ có thể gặp rắc rối vì một khoảnh khắc thiếu kỷ luật. HLV Thomas Tuchel nói: “Mọi thứ luôn có thể thay đổi trong tích tắc. Chỉ cần một thẻ đỏ là bạn có thể rơi vào một tình huống hoàn toàn khác, điều này luôn có thể xảy ra.

Điều tốt nhất là giữ bình tĩnh, tập trung và có tinh thần tốt trong toàn đội để sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Trận đấu thử thách đầu tiên là những bàn thua mà chúng tôi phải nhận trước Croatia (Anh thắng 4-2) và một số điều khác nữa sẽ đến, chúng tôi chỉ không biết đó là gì mà thôi.

Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này và chuẩn bị cho điều gì đó, nhưng một điều khác đang đến gần hoặc có thể chẳng có gì xảy ra cả, vậy tại sao lại phải nói ra? Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải nhận thức được mọi việc có thể trở nên khó khăn, vất vả, và phải có tư duy đúng đắn, đồng thời giữ bình tĩnh, cũng như có đủ tin tưởng vào các thành viên trong nhóm để có thể tìm ra giải pháp khi vấn đề phát sinh".

Mọi chuyện suýt trở nên khó khăn với tuyển Anh trong trận mở màn gặp Croatia ở Dallas, khi Tam sư hai lần vươn lên dẫn trước rồi hai lần bị gỡ hòa trong hiệp một. Điều đó dẫn đến sự thật phũ phàng được phơi bày cả trong phòng thay đồ lẫn trước toàn thể khán giả. Và Tuchel khẳng định ông "rất thích" bài phát biểu gay gắt của trợ lý HLV Anthony Barry trên truyền hình trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Barry đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn của đội tuyển Anh trong hiệp một trận đấu với Croatia trên truyền hình trực tiếp, gọi lối chơi của các cầu thủ Anh là "phức tạp, khó hiểu và đáng sợ". Điều đó đã gây ngạc nhiên vì sự thẳng thắn công khai đến tàn nhẫn, nhưng trợ lý HLV đội tuyển Anh Barry sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc phỏng vấn trên truyền hình giữa giờ nghỉ trong suốt World Cup 2026.

Barry gây tranh cãi khi chỉ ra sai lầm của tuyển Anh ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và HLV Thomas Tuchel đã ủng hộ Barry làm điều đó. Tuchel thừa nhận mình chưa để ý kỹ nhưng hoàn toàn tin tưởng Barry. HLV Tuchel nói: “Mọi người đều đang bàn tán về điều này! Vâng, thật tuyệt vời. Chúng tôi rất thích. Tôi sẽ rất vui nếu Barry làm điều đó vào giờ nghỉ giữa hiệp. Tại sao các bạn lại hỏi "liệu tôi có cho phép điều đó xảy ra không?". Bạn nghĩ tôi cần phải làm vậy sao?!

Tôi rất vui nếu Barry lên tiếng. Barry là một HLV hàng đầu. Anh ấy là nguồn cảm hứng, thúc đẩy tôi, giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Thật sự là đẳng cấp hàng đầu. Tôi chưa nghe thấy. Nhưng tôi nghe nhiều người nói về chuyện đó, nên Barry bị trêu chọc khá nhiều. Tôi nghĩ những gì Barry nói đều có lý. Anh ấy nói từ tận đáy lòng và dựa trên kiến ​​thức của mình vì anh ấy là một HLV hàng đầu".